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Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матері

Олена Кюпелі
4 червня 2024, 09:17
269
На другий день після похорону артистку прийшли провідати на кладовищі її найближчі.
Анастасія Заворотнюк померла - останнє фото
Померла Анастасія Заворотнюк - що з її донькою / Колаж Главред, фото Instagram/a_zavorotnyuk

Молодшу доньку російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла 30 травня через важку тривалу хворобу, привезли на цвинтар до матері, наступного дня після похорону акторки.

На кадрах, які опублікував в Instagram пропагандистський ресурс Showbusiness24, видно, як на цвинтар приходять найближчі акторки, і серед них маленька дівчинка Міла.

Старша донька Анна сідає до неї і щось говорить. У кадр також потрапив чоловік Заворотнюк Петро Чернишов, її мама, а також діти покійної артистки. "За звичаєм, покійну пом'янули тут же, біля могили. Дівчинка допомагала накривати стіл. Зворушливі кадри з'явилися на каналі одного з ютуб-блогерів", - пише канал.

відео дня

Хто така Анастасія Заворотнюк?

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

На відео - рідні Заворотнюк на її могилі:

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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