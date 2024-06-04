Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матері

Молодшу доньку російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла 30 травня через важку тривалу хворобу, привезли на цвинтар до матері, наступного дня після похорону акторки.
На кадрах, які опублікував в Instagram пропагандистський ресурс Showbusiness24, видно, як на цвинтар приходять найближчі акторки, і серед них маленька дівчинка Міла.
Старша донька Анна сідає до неї і щось говорить. У кадр також потрапив чоловік Заворотнюк Петро Чернишов, її мама, а також діти покійної артистки. "За звичаєм, покійну пом'янули тут же, біля могили. Дівчинка допомагала накривати стіл. Зворушливі кадри з'явилися на каналі одного з ютуб-блогерів", - пише канал.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
На відео - рідні Заворотнюк на її могилі:
Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:
Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
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