Дитяча передача за участю ексучасниці гурту ВІА Гра викликала хвилю обурення у глядачів країни-агресора.

Віра Брежнєва засвітилася в дитячій передачі на росТБ / instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва довгий час входила в плеяду надпопулярних артистів в рф. З початком повномасштабної війни в Україні сцена країни-агресора помітно спорожніла, і все що їм залишається, це злобно спостерігати за успіхами тих, хто відмовився танцювати під криваву дудку пропаганди.

"Підгодовані" зірочки та жовта преса невтомно розповідає про те, як їм байдужа доля "неповерненців", що навіть доходить до смішного: коли на російському ТБ з'являється знаменитість з совістю і поняттям про людяність, у глядачів починається практично припадок.

Російськими Telegram-каналами швидко розлетілася новина з гнівним відтінком, після того як по телевізору показали дитячу передачу "На добраніч, малюки", де гостею виявилася Віра Брежнєва.

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"Підкажіть, як це розуміти. Віра Брежнєва на каналі Карусель 19 березня 2023 року. Вона повернулася або віщає нам з Риги?"- писали обурені глядачі. Пізніше з'ясувалося, що це - старий запис, виконаний ще в 2019 році.

Раніше стало відомо, що розкішний триповерховий особняк Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе у Підмосков'ї виставлений на продаж за нечувану суму.

Також на російському телебаченні продовжують вправлятися в комічному "вирізанні" неугодних з ефіру. Наприклад епізод популярного серіалу, де ключовою фігурою стала Віра Брежнєва, обкорнали так, що сюжет втратив будь-який сенс.

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