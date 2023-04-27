Валюха зі "Сватів" розповіла, кого ненавиділи всі колеги по серіалу

У Валюхи зі "Сватів" є власна думка щодо актора Олександра Васильєва.

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Тетяна Кравченко розповіла, чому переписали сценарій / 1 + 1

Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи Будько в українському серіалі "Свати", несподівано обрушилася на свого колегу, актора Анатолія Васильєва, який зіграв роль професора Ковальова і дідуся Жені, яку зіграла українська актриса Анна Кошмал.

За інформацією Monavista.ru, найбільші неприємності на знімальному майданчику відбувалися від Васильєва. "Через його претензії до інших артистів напруга знімальної команди зростала з кожним днем", - повідомляє видання.

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Саме тому, продюсери прийняли рішення прибрати артиста з акторського складу. До речі, кіношний герой спочатку розлучається зі своєю Ольгою Миколаївною, а потім і зовсім вмирає. Сценарій був переписаний якраз через складний характер актора.

Анна Кошмал відверто розповіла про свою сім'ю

Нагадаємо, раніше зірка українського серіалу "Свати" Олеся Железняк, яка відкрито підтримує терориста Путіна, вбивства мирних громадян України, а також його загарбницькі амбіції, несподівано висловилася щодо президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Олеся Железняк, яка зіграла Ларису Буханкіну, знову звернулася до української актриси Ганни Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову.

Як заявила Железняк в пропагандистській програмі на каналі "Росія 1", вона вирішила довести, що зовсім не злиться на Кошмал, яка розірвала відносини з людьми, що підтримують війну і вбивства мирних українців. "Мені сумно. Але я не дозволяю собі злитися і ображатися. Коли людина запекла - це значить, що їй погано, важко, і вона не може з усім цим впоратися. Я, чесно, дуже б хотіла Аню обійняти і сказати: "я тебе все одно люблю, я тебе дуже жалію". Я вірю, що ми коли-небудь обнімемося", – марить путіністка.

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