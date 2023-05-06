У Великій Британії в присутності 2000 гостей коронували Чарльза ІІІ: усі подробиці

Коронацію британського монарха відвідали також перша леді України Олена Зеленська та український прем’єрміністр Денис Шмигаль.

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У Великій Британії коронували Чарльза ІІІ/ Twitter The Royal Family

У Лондоні в суботу, 6 травня, відбулася коронація Чарльза ІІІ. Урочиста церемонія пройшла у Вестмінстерському абатстві. Вона тривала кілька годин, але історичну подію у Великій Британії святкуватимуть ще два дні.

На церемонії побували лідери держав, урядів, іноземні делегації та посли. Україну на заході представляли перша леді Олена Зеленська і прем'єрміністр Денис Шмигаль.

Розпочалася церемонія о 13:00. Новий британський король дав обітницю перед усім світом, що він правитиме у Великій Британії згідно з законом, дотримуватиметься правосуддя і підтримуватиме англіканську церкву.

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Святкову службу провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Після того, як був виконаний ритуал помазання, нового монарха одягли у священні ризи. Далі Чарльзу ІІІ вручили символи монархії: кулю, перстень і скіпетри. Після цього архієпископ Кентерберійський поклав корону на голову нового короля Британії.

Перша коронація за 70 років

Ця коронація монарха була першою за 70 років. Попередня коронація відбулася 1953 року, коли на престол зійшла Єлизавета II. Вона правила у Великій Британії найдовше – понад 70 років. Правління Єлизавети II продовжувалося аж до її смерті 8 вересня 2022 року.

Після смерті попередньої королеви спадкоємцем корони став її старший син – Чарльз. Його проголосили королем 10 вересня 2022 року, а коронацію провели 6 травня 2023 року. Разом із Чарльзом III також коронували і його дружину Каміллу.

Коронація Чарльза III/ скрін

Дивіться відео коронації Чарльза III:

Раніше Главред розповідав, що церемонія коронації Чарльза ІІІ планувалася коротшою і менш масштабною, ніж була у Єлизавети II у 1953 році. Тим не менш, обійшлася вона у кілька разів дорожче – 250 млн фунтів стерлінгів (150 млн на заходи безпеки та 100 млн на саму церемонію та триденне святкування) порівняно з 47 млн фунтів у перерахунку.

Також раніше повідомлялося, що перша леді України Олена Зеленська прибула з візитом до Лондона для участі у церемонії коронації нового монарха ще 4 травня. Зеленська тоді зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Великобританії Акшатою Мурті біля резиденції глави уряду і планувала відвідати бібліотеку в центрі Лондона.

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