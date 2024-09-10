У мережі з'явилося останнє фото хворого Маслякова

Олександр Масляков два роки боровся з раком легенів, але не зміг перемогти хворобу.

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Масляков помер - останнє фото / Колаж Главред, фото КП

Пропутінський беззмінний ведучий російської програми "КВК" Олександр Масляков, про смерть якого стало відомо кілька днів тому, в останні свої дні мав поганий вигляд.

Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, в останні дні Масляков мало виходив на зв'язок навіть під час особистих розмов із друзями, а також доживав свої останні дні в центрі паліативної допомоги.

До слова, близькі путініста так досі й не прокоментували смерть телеведучого. Однак, це зробили деякі його колеги.

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Зокрема, однією з останніх фотографій поділилася акторка та учасниця комедійного шоу Катерина Скулкіна.

"Слів поки що немає. Любила, люблю і буду любити", - написала вона.

Помер Масляков - останнє фото / Фото 7 Днів

Хто такий Олександр Масляков Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.

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Нагадаємо, Масляков помер у неділю, 8 вересня. Він вів програму "КВК" з 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і має неоперабельну пухлину в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

Раніше також призначення шоумена і колишнього гравця КВК Сергія Сивохо радником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу не дає спокою багатьом. Зокрема, не зміг промовчати президент Міжнародного союзу Клубу веселих і кмітливих (КВК) Олександр Масляков.

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