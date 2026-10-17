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РФ масштабує антиенергетичну операцію: Київ закликає США зупинити Путіна

Анна Косик
17 жовтня 2026, 12:36
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Росіяни користуються послабленням тиску з боку американців і посилюють удари по Україні.
РФ масштабує антиенергетичну операцію: Київ закликає США зупинити Путіна
Українська енергосистема пережила один з наймасштабніших обстрілів / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Що заявив Зеленський:

  • Росія масштабувала удари по енергетиці України
  • Україні потрібна подальша підтримка європейських партнерів і США
  • Для завершення війни треба посилити, а не послабити тиск на РФ

Країна-агресор Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Наразі тривають відновлювальні роботи.

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"Найбільш складна ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині. Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпропетровщини та інших областей", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ масштабувала свою антиенергетичну операцію і намагається максимально розпорошити українські резерви та відновлювальну спроможність.

"Тільки від 19-ї години вчора й по 7-му ранку сьогодні були застосовані проти нашої енергетики, проти наших міст і громад більш ніж 320 реактивних і бензинових "шахедів", також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів – і саме по енергетиці – має, на жаль, багато негативних наслідків", - зауважив президент.

Україні потрібна допомога партнерів

Зеленський повідомив, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від європейських партнерів. Але також важливо, щоб усі в Америці бачили, що насправді відбувається.

"У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", - додав він.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

На РФ потрібен тиск, щоб вона припинила енергетичний терор України. Однак наразі американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора та грошові винагороди для Путіна тільки спонукають його бити далі.

"Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно. Дякую всім, хто справді бореться за мир і допомагає Україні", - підсумував президент.

Скільки ще можуть тривати удари по енергооб'єктах України - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, удари по енергосистемі України триватимуть щонайменше до початку зими, а напруга на фронті зростатиме.

Сценарій, за яким Росія й надалі бомбардуватиме енергетику, а ситуація на фронті загострюватиметься, аналітик називає базовим і консервативним. Проте, за його словами, Київ не обмежується лише обороною. Україна вже відповідає на атаки по власній інфраструктурі ураженням російських цифрових об'єктів, розраховуючи підштовхнути Кремль до часткового перемир'я.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії внаслідок чергової російської атаки. Масштаб пошкоджень зараз з’ясовують фахівці.

Раніше повідомлялося, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру погіршують підготовку України до опалювального сезону. Через пошкодження об'єктів теплової генерації та електропідстанцій ситуація складніша, ніж прогнозувалося раніше, однак наразі не є критичною.

Напередодні стало відомо, що близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волин у ніч на 16 жовтня. Через це без електропостачання вчора залишалися 370 тисяч абонентів.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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