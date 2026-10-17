"Провокація": дружина Остапчука різко висловилася про Горняк на "Холостяку"

Христина Горняк стала учасницею популярного реаліті-шоу "Холостяк-15".

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Христина Горняк з'явилася на шоу "Холостяк" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Остапчук, Христина Горняк

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Що розповіла Христина Горняк про життя з Володимиром Остапчуком

Як Катерина Остапчук відреагувала на слова учасниці "Холостяка"

Прем'єрний випуск 15-го сезону шоу "Холостяк" з Вʼячеславом Кравцовим обернувся скандалом. У центрі уваги опинилася колишня дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука - нотаріус і блогерка Христина Горняк, яка взяла участь у проєкті та шокувала глядачів подробицями свого невдалого шлюбу. На її одкровення відреагувала Катерина Остапчук у своєму Telegram-каналі.

Найбільший резонанс викликала відеовізитка Горняк, у якій нотаріус відверто розповіла про емоційне та психологічне насильство з боку колишнього чоловіка. За словами Христини, після року спільного життя атмосфера в домі стала нестерпною.

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"Холостяк 15" - Христина Горняк / фото: instagram.com, Христина Горняк

"Після року спільного життя він став досить емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити по стінах, кидати мої речі, матір, виганяв мене… У мене був такий стрес… аж до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде", - зізналася Христина Горняк.

Реакція нинішньої дружини шоумена Катерини Остапчук не змусила себе чекати. Вона жорстко розкритикувала бажання Христини знову ворушити минуле через кілька років після розлучення. Катерина звинуватила колишню дружину свого чоловіка в бажанні пропіаритися та спровокувати хейт на адресу їхньої родини.

Володимир Остапчук із третьою дружиною та сином / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Провокація - це йти на СТБ і на п’ятий рік після розлучення знову ображати колишнього, з яким була рік у шлюбі, на всю країну, бо він усі ці роки мовчить і не реагує, знаючи, що це спричинить хейт на його нову сім’ю з боку людей, які вірять у все, що кажуть на шоу", - відреагувала Катерина Остапчук.

Дружина шоумена наголосила, що кожна доросла людина має нести повну відповідальність за свої слова та вчинки, а відмовки про сценарій і монтаж тут абсолютно недоречні. Дівчина з сарказмом висміяла припущення про те, що Горняк нібито змусили розповідати про проблеми минулого шлюбу.

Катерина Остапчук - реакція на "Холостяк 15" / скрін з Telegram: Катерина Остапчук

"Відмовки про шоу та "це СТБ так змонтувало" не працюють. Кожна доросла людина несе відповідальність за свої слова та вчинки. Бачила, хтось писав щось на кшталт "Можливо, їй за контрактом треба було так сказати". Ага. Прямо так і написано в контракті: "Обов’язково згадати прізвище Остапчук і сказати, що ви сварилися до блювоти, інакше не отримаєш троянду" (про блювоту - це цитата). Ну і якби мені канал поставив умову, що я мушу обов’язково робити щось, чого я не хочу, щоб мене взяли на шоу, я б обрала поважати себе і відмовилася від участі в шоу. Хіба ні?" - висміяла ситуацію Катерина Остапчук.

Катерина також додала, що Христина, на її думку, навмисно продовжує проводити паралелі між собою та Остапчуком замість того, щоб будувати самостійний особистий бренд для нової аудиторії. При цьому дружина шоумена підкреслила, що їхня родина вже давно живе за кордоном і чекає на поповнення, тому слова Горняк не зможуть їм нашкодити.

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Також прем'єра 15-го сезону шоу "Холостяк" за участю 212-сантиметрового баскетболіста В'ячеслава Кравцова миттєво підірвала інтернет. Величезна різниця у зрості головного героя та претенденток на його серце породила хвилю жартів і кумедних мемів.

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Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український телеведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.

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