Елізабет Херлі виходить заміж за батька відомої співачки — подробиці

Пара, яка вперше публічно підтвердила свої стосунки навесні 2025 року, вирішила перейти на новий етап стосунків.

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Елізабет Херлі збирається вийти заміж за батька Майлі Сайрус / колаж: Главред, фото: instagram.com/elizabethhurley1, instagram.com/billyraycyrus

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Елізабет Херлі збирається вийти заміж за батька Майлі Сайрус

Для Біллі Рея Сайруса майбутнє весілля стане четвертим за рахунком

Британська актриса та продюсерка Елізабет Херлі готується до весілля з американським кантрі-виконавцем Біллі Реєм Сайрусом, батьком співачки Майлі Сайрус. Пара, яка вперше публічно підтвердила свій роман навесні 2025 року, вирішила перейти на новий етап стосунків.

Чутки про заручини знаменитостей з’явилися після публікації Херлі в Instagram. На знімку, зробленому на знімальному майданчику, шанувальники помітили на безіменному пальці актриси обручку з великим діамантом. Прикраса одразу викликала припущення, що коханий зробив їй пропозицію.

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Пізніше видання Page Six підтвердило інформацію про заручини з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією. За словами інсайдера, каблучка не була частиною сценічного реквізиту, а пара дійсно має намір одружитися. При цьому сама Херлі та Біллі Рей Сайрус поки що утримуються від публічних коментарів щодо майбутнього весілля.

Про свої стосунки знаменитості оголосили у квітні 2025 року. Їхній роман викликав неоднозначну реакцію в соціальних мережах: деякі користувачі вважали, що акторська кар’єра Херлі та музичний світ Сайруса надто відрізняються один від одного.

Сама актриса зізнавалася, що з боку вони дійсно можуть здаватися абсолютно різними людьми. Однак, за її словами, у них набагато більше спільного, ніж можна припустити на перший погляд.

Для Біллі Рея Сайруса майбутнє весілля стане четвертим за рахунком. Елізабет Херлі, навпаки, раніше перебувала в офіційному шлюбі лише один раз.

Елізабет Херлі збирається вийти заміж за батька Майлі Сайрус / Фото: instagram.com/elizabethhurley1

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Про особу: Елізабет Херлі Елізабет Херлі - британська актриса, модель і дизайнерка. Співпрацювала з брендом Estée Lauder. Найвідоміші кінороботи: "Пасажир 57", серія фільмів про Остіна Пауерса, "Засліплений бажаннями" та серіал "Члени королівської родини".

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