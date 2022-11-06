У Мережі з'явилися рідкісні фото російського чоловіка-мовчуна Надії Мейхер

Надія Мейхер має чітку проукраїнську позицію і займається волонтерством з 2014 року / instagram.com/nadyameiher

Українська співачка, акторка і дизайнерка Надія Мейхер заміжня за старшим її на 12 років російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим. Він є генеральним директором однієї з російських компаній, пов'язаних з розвитком модних брендів, з головним офісом в Санкт-Петербурзі.

Уржумцев не робить вигляд, що військового вторгнення РФ в Україну і жорстких наслідків від санкцій для країни-терориста немає. Однак свою громадську позицію воліє публічно не висловлювати.

Втім, враховуючи той факт, що він продовжує розвивати бізнес в РФ, то вона цілком очевидна.

Нещодавно з'явилося свіже фото чоловіка Наді Мейхер. За останні 9 місяців він помітно схуд.

Співачка, незважаючи на свою крайню відвертість в образах і вираженні почуттів, ставлення чоловіка до війни, так само як і особисті відносини між ними, не коментує. Сама Мейхер з 2014 року займається волонтерською діяльністю на допомогу ЗСУ та постраждалим українцям.

З Уржумцевим вона перебуває у шлюбі з 2014 року. Разом вони виховують двох спільних дочок - Анну (2012 р.н.) і Марію (2015 р. н.).

Михайло Уржумцев - чоловік Надії Мейхер / instagram.com/melon_fashion_group

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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