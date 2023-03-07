У Росії благають Пугачову влаштувати зустріч Зеленського з Путіним

У Росії знову заклянчили переговори, підключивши до цього Йосипа Пригожина.

Володимир Зеленський, Алла Пугачова, Володимир Путін / скріншот YouTube

Російський продюсер Йосип Пригожин, який активно підтримує війну в Україні, підключився до благань про "мирні переговори" між Україною та Росією.

Він заявив, що співачка Алла Пугачова могла б сприяти початку розмови між українським президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, пишуть росЗМІ.

Пригожин вважає, що Пугачова разом з російським олігархом Романом Абрамовичем могла б відправитися в Україну.

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"У Алли Борисівни, наприклад, пісня була: "Живи спокійно, Країна, я у тебе одна". В рамках цієї заяви Алла Борисівна могла б взяти ініціативну групу і піти на переговорний процес між президентом Путіним і президентом Зеленським. Почати розмову - як мати, у якої є діти, є онуки. Якій дійсно країна небайдужа", - заявив Пригожин.

Переговори України та Росії

У січні 2023 року російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників".

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів з миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

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