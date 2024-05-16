У Росії знову не стало зірки популярних серіалів

Артист зіграв у багатьох популярних серіалах, а також грав у театрі.

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У Росії помер актор серіалів / Колаж Главред, фото Стархіт

У Росії помер 76-річний актор Олег Леваков.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, в оточенні Левакова не озвучили причину смерті актора, лише принесли співчуття його близьким. Також поки не відомо, коли і де відбудеться прощання з артистом.

"Ми втратили рідну людину. 15 травня на 77-му році життя помер народний артист Росії, режисер-постановник Олег Олександрович Леваков... Ми назавжди збережемо у своїх серцях талант, гумор, людську гідність, безмежну любов до рідного театру та колег дорогого нашого Льоліка, Олега Олександровича. Сумуємо разом із рідними та близькими. Юля, Тетяна, ми завжди з вами", - зазначили співробітники петербурзького Театру Ленсовета.

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Як і багато інших російських акторів, на рахунку у Левакова понад 80 робіт у кіно. Найвідоміші з них - серіали "Таємниці слідства", "Іванови-Іванови", "Мажор" і багато інших.

Раніше помер популярний український актор Віктор Раду - артист театру і кіно помер у віці 67 років. Мистецтву він присвятив 40 років свого життя. Крім активної театральної роботи він знявся в більш ніж 30 фільмах і серіалах.

Також актора серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Георгія Ніколаєва було знайдено мертвим у себе в квартирі. Активна кар'єра в кіно в артиста почалася зовсім нещодавно і закінчилася через трагічну випадковість занадто швидко.

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