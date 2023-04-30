У Росії несподівано помер відомий ведучий та модельєр

Сьогодні В'ячеслав Зайцев був доставлений в лікарню з кровотечею шлунка.

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В'ячеслав Зайцев / dni.ru

Сьогодні, 30 квітня, в країні-агресорі Росії помер модельєр і ведучий В'ячеслав Зайцев.

Російського модельєра госпіталізували з кровотечею в шлунку, пізніше його направили в реанімацію.

"Вдень його доставили в лікарню з кровотечею в шлунку. У цьому ж районі знаходиться його дача. Після КТ Зайцева відправили в реанімацію. Пізніше, в районі 18:00, він помер", - пишуть росЗМІ.

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Повідомляється, що Зайцев протягом тривалого часу страждав від хвороби Паркінсона.

Незважаючи на недугу, він працював, правда, пересуватися самостійно не міг.

Зайцев був у країні-агресорі першим ведучим програми "Модний приговор".

Після початку масштабного вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого 2022 року, програму закрили.

Як раніше повідомляв Главред, у країні-агресорі Росії помер популярний телеведучий, актор театру і кіно Сергій Колесніков. Акторові було 68 років.

У 35 років померла відомий оперна співачка Анна Бондаревська. Як повідомили у Великому театрі Росії, причина смерті артистки не розкривається. Примітно, що вона померла в день свого ювілею.

Главред також повідомляв, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Аідстава: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

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