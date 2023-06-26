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У сукні з вирізом і на шпильках: Олена Зеленська вразила стильним образом

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2023, 16:40 оновлено 26 червня, 16:47
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Олена Зеленська знялася в дуже жіночному образі для відомого іспанського видання.
Олена Зеленська
Олена Зеленська стильним вбранням під час зйомки для іспанського видання / Колаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official, Офіс президента

Перша леді країни Олена Зеленська в неймовірно ніжному і стильному образі дала інтерв'ю відомому іспанському виданню. Вона з'явилася на сторінках газети El mundo в темній сукні і білих туфлях. Кращі знімки опублікували на сайті Офісу президента.

Зеленська одягла темно-синє плаття міді з довгими рукавами. У зоні декольте видно невеликий виріз. Свій наряд вона доповнила білими туфлями на шпильках.

Образ перша леді доповнила красивою і жіночною укладкою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

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Олена Зеленська
Олена Зеленська стильним вбранням під час зйомки для іспанського видання / фото: Офіс президента

"Україна відстоює зараз не тільки свої життя, а й свої цінності, спільні з усім нормальним людством, право кожного жити вільним і захищеним у своїй країні", - так перша леді підписала пост про нове інтерв'ю.

Олена Зеленська
Олена Зеленська стильним вбранням під час зйомки для іспанського видання / фото: Офіс президента

Варто відзначити, що це плаття добре підкреслює талію Олени Зеленської і робить акцент на її витонченій фігурі.

Раніше перша леді України Олена Зеленська зустрілася з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо, який з неоголошеним візитом приїхав в Україну. Вона постала в стильному костюмі кольору індиго, що складався з жакета і брюк-кльоші. Цей костюм став хітом.

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