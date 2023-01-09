У пітерському театрі відома актриса не вийшла на сцену: замість неї з'явилися люди в кольорах прапора України

Росіяни бачать кольори українського прапора скрізь. І це правильно. Ці кольори тепер будуть переслідувати їх все їх незначне життя.

Вистава"гра на виліт". Фото Stebl.ru

У Росії, в місті Санкт-Петербург розгорівся скандал через Україну прямо в театрі через спектакль "Гра на виліт".

Як повідомили деякі російські ЗМІ, глядачі очікували побачити на сцені актрису Ларису Удовиченко, однак, не попередивши петербуржців, Удовиченко замінили на актрису Тетяну Абрамову.

Також, за словами глядачів, під час вистави актори вбралися в костюми, що нагадують кольори українського прапора.

"На Абрамовій була блакитна блуза з жовтою квіткою в голові, на артисті — блакитний піджак з жовтою квіткою, останньою краплею стало коли виходить актриса в блакитній сукні і довгих жовтих рукавичках", - поділилася враженням Ангеліна І.

За її словами, в попередніх виставах, артисти не виходили в костюмах кольору українського прапора.

Істеричні і нездорові росіяни також вважають, що спектакль потрібно перевірити спеціальним службам.

"Питання виникає, Удовиченко де і з ким? Користуватися любов'ю глядачів підло, цілковита неповага артиста до аудиторії", — розповіла обурена росіянка, яка підтримує вбивства мирних громадян України.

Нагадаємо, раніше зірка серіали "Свати", актриса Тетяна Кравченко, влаштувала справжній скандал у Росії. Вона ледь не зірвала виставу цвях сезону, або всі квитки продані в російському Санкт-Петербурзі, а тепер примудрилася потрапити в новий скандал.

Як виявилося, зникла актриса з'явилася в Калузі.

Росіяни прийшли в лють, адже 7 січня, в Калузі повинні були показати цвях сезону, але дивитися їм довелося антрепризу Женихи, в якій також грає Кравченко.

Раніше російський режисер Едуард Радзюкевич заявив, що виконавиця ролі Валентини Бутько в серіалі "Свати" Тетяна Кравченко нібито підтримала Росію в звірячому нападі на Україну.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" образила українську актрису і також зірку цього серіалу Анну Кошмал. Вона назвала її" підлою "і сказала, нібито Кошмал"повинна бути їй вдячна за спільну роботу і банальну людську ввічливість".

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