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На самоті вела боротьбу з хворобою: колеги Писанки зі сльозами на очах розповіли про її смерть

19 липня 2022, 15:29

Колеги Руслани Писанки по телешоу "Твій день" каналу "1+1" дізналися про її смерть у прямому ефірі - і не змогли стримати сліз перед мільйонами глядачів.

Писанка, Сніданок 1 + 1
Колеги Писанки зі сльозами на очах розповіли про її смерть / колаж УНІАН / скріншот з відео

Ведучі проекту "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін, Людмила Барбір і Тимур Мірошниченко не змогли втримати сліз, коли розповідали про останні роки життя їхні колеги по шоу "Твій день" Руслани Писанки.

Як розповіли Сенічкіна і Барбір, Писанка в останні місяці вела жорстоку боротьбу за своє життя. Після повномасштабного вторгнення РФ їй довелося терміново виїжджати за кордон для лікування. І саме німецькі лікарі поставили їй фатальний діагноз.

"Росія відправила її до Німеччини, далеко від сім'ї. Там вона самотужки справлялася з хворобою. Руслана нікому не хотіла розповідати, наскільки їй там важко. Навпаки, коли з нею зв'язувалися, завжди спілкувалася з надією на майбутнє, неймовірною життєрадісністю", – розповіла Барбір.

І Барбір, і Мірошниченко, і Сенічкін дізналися новину про смерть Писанки прямо в ефірі "Сніданку..." і тому не змогли стримати сліз.

читайте такожПомерла Руслана Писанка: кращі ролі актриси

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор мюзиклу вечора на хуторі поблизу Диканьки Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

14 липня 2022 року померла Івана Трамп - перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель.

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Автор: Єгор Бунін
Руслан Сенічкін Руслана Писанка Людмила Барбір новини шоу бізнесу
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