У Москві виявили тіло відомого режисера через рік після її смерті

Світлана Джимбінова давно зникла з поля зору, але сусіди не могли навіть припустити, що сталося нещастя.

https://glavred.net/stars/v-moskve-obnaruzhili-telo-izvestnogo-rezhissera-spustya-god-posle-ee-smerti-10491550.html Посилання скопійоване

Померла Світлана Джимбінова / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, pexels.com

Російський режисер і театральний постановник Світлана Джимбінова була виявлена мертвою в її квартирі, повідомляють росЗМІ. На момент смерті їй було 83 роки.

Як повідомляє джерело, стривожені сусіди викликали поліцію, так як давно не бачили Світлану, а на дзвінки ніхто не відповідав. Правоохоронці зламали двері в її квартиру, де виявили муміфікований труп.

Тіло Джимбінової відправили на судмедекспертизу для встановлення причин смерті. За попередніми даними вона померла в січні 2022 року.

відео дня

Також висувається версія про те, що смерть режисера настала ще в 2020 році - тоді вона, будучи вже самотньою пенсіонеркою, перестала оплачувати комунальні послуги. Борги щомісяця вираховували з її пенсійного рахунку.

Світлана Джимбінова була постановником вистав у театрі ім. Євгенія Вахтангова. Також вона виступала режисером трьох телеспектаклів- "Попелюшка", "Кіт у чоботях" і "Про Івана-не-велетня".

Раніше близькі підтвердили смерть зірки фільму "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" Марка Марголіса - його життя раптово обірвалися в 84 роки в одній з нью-йоркських клінік.

Також померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Артистці було всього 56. Вона пішла з життя через півтора року після того, як її 17-річний син вчинив самогубство.

Інші новини: