У дитячому платтячку і з кісками: Надя Дорофєєва похвалилася стрункими ніжками в стильному образі

Співачка нагадала фанатам про нову пісню.
Українська співачка Надя Дорофєєва 3 червня презентувала пісню українською мовою на вірші Тараса Шевченка "Думи мої". Для артистки це важливий проєкт, в якому вона, спільно з Артемом Пивоваровим, втілила свої переживання.
Величезна армія шанувальників артистки щодня "дарує" їй тисячі переглядів і прослуховувань нового треку. На знак подяки вона вирішила побалувати шанувальників новими фото.
Дорофєєва знялася за столиком в кафе в білій міні-сукні, що відкриває її стрункі ніжки, і чорних кедах. Зверху співачка накинула персиковий худі. Волосся вона залишила розпущеним, лише кілька крихітних кісок, загубилися в його хвилях. Образ вийшов інтригуючим і грайливим.
На першому фото Додо сидить з сумним обличчям, на другому - сяє від щастя. "1-а, коли ви ще не послухали пісню "Думи" і не подивилися відео на YouTube; 2-га , після ваших прослуховувань та переглядів", - підписала знімки співачка.
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