У дитячому платтячку і з кісками: Надя Дорофєєва похвалилася стрункими ніжками в стильному образі

Надя Дорофєєва похвалилася стрункими ніжками в стильному образі / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва 3 червня презентувала пісню українською мовою на вірші Тараса Шевченка "Думи мої". Для артистки це важливий проєкт, в якому вона, спільно з Артемом Пивоваровим, втілила свої переживання.

Величезна армія шанувальників артистки щодня "дарує" їй тисячі переглядів і прослуховувань нового треку. На знак подяки вона вирішила побалувати шанувальників новими фото.

Дорофєєва знялася за столиком в кафе в білій міні-сукні, що відкриває її стрункі ніжки, і чорних кедах. Зверху співачка накинула персиковий худі. Волосся вона залишила розпущеним, лише кілька крихітних кісок, загубилися в його хвилях. Образ вийшов інтригуючим і грайливим.

На першому фото Додо сидить з сумним обличчям, на другому - сяє від щастя. "1-а, коли ви ще не послухали пісню "Думи" і не подивилися відео на YouTube; 2-га , після ваших прослуховувань та переглядів", - підписала знімки співачка.

Надя Дорофєєва похвалилася стрункими ніжками в стильному образі / instagram.com/nadyadorofeeva

читайте такожДаша Квіткова розкрила подробиці нової вагітності

Раніше американська супермодель Белла Хадід показала фрагмент зйомки у рекламній компанії бренду Balenciaga з оголеними грудьми.

Інші новини: