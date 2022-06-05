Забула надіти верх: Белла Хадід знялася топлес в рекламі відомого бренду

Белла Хадід знялася топлес в рекламі Balenciaga / instagram.com/bellahadid

Американська супермодель Белла Хадід на своїй сторінці в Instagram показала фрагмент зйомки для рекламної компанії бренду Balenciaga.

Не встигло ще початися літо, а працьовита бджілка вже робить рекламу на осінь 2022. Ключові тренди передбачати рано, але що точно відомо, так це те, що в такому вбранні, в якому Хадід з'явилася на фото, їй буде як мінімум холодно.

Для фотосесії був підібраний вельми незвичайний наряд - чорна шкіряна спідниця-штани, сумка-багет, масивні сережки-кафи та кольє. Груди моделі залишилися оголеними. Їх Хадід прикривала, залежно від кадру, рукою або сумкою.

Монохромний образ Белли підкорив практично 900 тисяч її фанатів. Схоже, що восени дизайнери планують воскресити моду з дев'яностих.

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Раніше 41-річна модель і світська левиця Кім Кардашьян здивувала фанатів безглуздим вбранням з претензією на створення нового тренда літньої моди 2022.

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