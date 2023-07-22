УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Померла дочка Чарлі Чапліна: як вона виглядала і що робила

Олена Кюпелі
22 липня 2023, 16:02 оновлено 22 липня, 17:14
226
У легендарного Чарлі Чапліна було 11 дітей від різних дружин.
Жозефіна Чаплін померла у віці 74 років
Жозефіна Чаплін померла у віці 74 років / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот відео

У Парижі на 74 році життя померла шоста з 11 дітей легенди екрану Чарлі Чапліна Жозефіна Чаплін.

За інформацією The Hollywood Reporter Чаплін знялася разом з Лоуренсом Харві у фільмі Менахема Голана "Втеча до сонця" (1972) про групу людей, які намагаються покинути Радянський Союз, рятуючись від антисемітизму і політичних репресій.

Жозефіна Чаплін була актрисою
Жозефіна Чаплін була актрисою / скріншот

Вона також з'явилася з Вітторіо Де Сіка та Морісом Роне в "L'odeur des fauves" (1972), з Лів Ульманн та Кіфером Сазерлендом у "The Bay Boy" Даніеля Петрі (1984) та з Клаусом кінським у німецькомовній версії "Джек-Різник" (1976).

Жозефіна Ханна Чаплін народилася в Санта-Моніці 28 березня 1949 року. Вона була третьою з восьми дітей Чарлі Чапліна та його четвертої дружини уни О'ніл, британської актриси та дочки лауреата Нобелівської премії драматурга Євгена О'ніла. Її батьки втекли в 1943 році, і до неї у них були Джеральдін і Майкл.

У фільмі" у центрі уваги "(1952), написаному, режисером і режисером її батьком, вона з'явилася в початковій сцені з Джеральдіною та Майклом, а також у фільмі свого батька" Графиня з Гонконгу " (1967). У 1972 році вона зіграла Мей у фільмі П'єра Паоло Пазоліні "Кентерберійські оповідання" (1972).

Жохефіна Чаплін-дочка легендарного актора
Жохефіна Чаплін-дочка легендарного актора / Фото Вікіпедія

Давня мешканка Парижа, Чаплін більшу частину своєї ролі зіграла у французьких фільмах, серед яких "червоні ночі" (1974) і "Омбр на сонці" (1976). За даними IMDb, її остання заслуга була у фільмі 1994 року "Сьюдад Баха" з Майком Коннорсом у головній ролі.

Вона була одружена з грецьким бізнесменом Ніккі Сістоварісом з 1969 року до їх розлучення в 1977 році, потім жила з французьким актором Морісом Роне до його смерті в 1983 році. Її другим чоловіком був археолог Жан-Клод Гарден; вони були разом з 1989 року до його смерті в 2013 році.

Нагадаємо, раніше після недовгої хвороби померла легендарна актриса і секс-символ Голлівуду 70-х Ракель Уелч.

Також раніше стало відомо про те, що найкрасивіша Есмеральда, італійська актриса, фотограф і секс-символ Джина Лоллобриджида померла в Римі 16 січня у віці 95 років.

Вас також може зацікавити:

Реклама

Головне за день

"ЗСУ наближаються": стали відомі подробиці потужних вибухів у Криму

"ЗСУ наближаються": стали відомі подробиці потужних вибухів у Криму

17:32 Україна
На фронті будуть зміни: у Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ

На фронті будуть зміни: у Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ

16:34 Світ
РФ не може протистояти артилерії України: ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак"

РФ не може протистояти артилерії України: ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак"

14:54 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:39

Хотів йти на Кремль: у Підмосков’ї озброєний окупант захопив маєток, де жив Янукович

17:32

"ЗСУ наближаються": стали відомі подробиці потужних вибухів у Криму

16:53

Головоломка, яка зведе з розуму: треба за 13 секунд знайти собаку серед кішок

16:37

Як зрозуміти, що настав час викопувати моркву: поради від досвідчених городників

16:36

Варто знати кілька секретів: чи можна прати ватяну ковдру

Ігоря Гіркіна посадять, Кремль видасть його в Гаагу замість Путіна - Ігор ЕйдманІгоря Гіркіна посадять, Кремль видасть його в Гаагу замість Путіна - Ігор Ейдман
16:34

На фронті будуть зміни: у Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ

16:02

Померла дочка Чарлі Чапліна: як вона виглядала і що робилаВідео

15:29

Загроза біля кордонів країн НАТО: Подоляк пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер

15:07

ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ

Реклама
14:54

РФ не може протистояти артилерії України: ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак"

14:41

"Міс Україна" Апанасенко порадувала шанувальників новими латексними фото

14:40

Тата не дочекалася 8-річна донька: на Запоріжжі загинув молодий захисник з Броварів

14:39

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 липня: Овну - пропозиція, Стрільцю - зрада

14:36

Демотивовані і не бачать перемог: Зеленський поставив "діагноз" росіянам

14:12

"Відчуваю себе поганою матір'ю": старшого сина Тодоренко забрала швидка

14:10

Армія України перехопила військову ініціативу на всій лінії фронту - Міноборони

14:00

Дренаж для квітів: навіщо він потрібен і як його зробити своїми руками

13:36

Гуркоче на десятки кілометрів: у Криму ЗСУ спалили нафтобазу і склад армії РФВідео

13:25

Арешт Гіркіна озлобить воєнкорів і окупантів Росії - розвідка Британії

13:17

"Мій синочка грає з неба": на війні загинув молодий скрипальВідео

Реклама
12:59

Гороскоп Таро на тиждень 24-30 липня: Рибам - натхнення, Тельцю - знак від життя

12:29

Путін це "страшенно не любить": Ейдман назвав головну причину арешту Гіркіна

12:16

Жест на всю країну: колишня Остапчука розповіла, чи забрав той подарований автомобіль

11:49

Аграрії будуть дуже задоволені: чого чекати від погоди в останній тиждень липня

11:45

Вибухи на Кримському мосту - ляпас для Путіна, вони триватимуть - ГУР

11:41

"Приліт в аеродром і нафтобазу": у Криму гримлять потужні вибухи в районі ДжанкояВідео

10:56

"Путін вірить у те, що зможе пережити Україну": Блінкен озвучив "рецепт" миру

10:53

Етюд в рожевому з долини ляльок: рецензія на фільм "Барбі"

10:47

ЗСУ вдарять по силах РФ в потрібний момент, у армії серйозна міць - Салліван

09:56

Кримський міст має бути нейтралізований - Зеленський

09:43

Перша партія ядерної зброї Росії вже у Білорусі - CNN

09:18

Між "вежами Кремля" змінився баланс сил: в ISW пояснили арешт Гіркіна

08:59

Чи можна зупинити процес самопожирання?Погляд

08:44

Росгвардія повстане проти Путіна, він вже не сильний "цар" - Подоляк

08:26

Ейдман назвав умови для того, щоб Гіркіна випустили на волю

07:38

США готують для України новий пакет допомоги на $400 млн: що до нього увійде

07:05

Найскладніша загадка: потрібно знайти привида на кухні

06:35

Як правильно перекласти українською "один и тот же человек": Авраменко дав поясненняВідео

06:26

Гороскоп на сьогодні 22 липня 2023: Ракам - хороші гроші, Терезам - біль в ногах

06:14

Чому Гіркіна пресують?Погляд

Реклама
05:00

Колір помади для жінок після 50: візажист назвала 5 відтінків помади, які старятьВідео

04:00

Яке сьогодні свято 22 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:15

"Слабший ворог – більші втрати": експерт описав тактику ЗСУ в контрнаступіВідео

02:35

Клименко розкрив, що може бути, якщо Україна залишиться без "зернової угоди"

02:00

"Удар нижче пояса": Жданов розповів, як атака на Кримський міст вплинула на ФСБ РФ

01:33

"У Путіна є страх": екснелегал КДБ пояснив, де були двійники під час бунту Пригожина

00:32

У США помер популярний співак і володар 19 ГремміВідео

00:09

Остапчук розповів, як зійшовся з третьою дружиною "з роздвоєнням особистості"

21 липня, п'ятниця
23:56

Оптична ілюзія для найуважніших: лише генії знайдуть прихований діамант

23:38

"Можемо загнати російський флот до Туапсе і Новоросійська": Міноборони пригрозило РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти