Померла дочка Чарлі Чапліна: як вона виглядала і що робила

У легендарного Чарлі Чапліна було 11 дітей від різних дружин.

https://glavred.net/stars/umerla-dochka-charli-chaplina-kak-ona-vyglyadela-i-chto-delala-10487602.html Посилання скопійоване

Жозефіна Чаплін померла у віці 74 років / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот відео

У Парижі на 74 році життя померла шоста з 11 дітей легенди екрану Чарлі Чапліна Жозефіна Чаплін.

За інформацією The Hollywood Reporter Чаплін знялася разом з Лоуренсом Харві у фільмі Менахема Голана "Втеча до сонця" (1972) про групу людей, які намагаються покинути Радянський Союз, рятуючись від антисемітизму і політичних репресій.

Жозефіна Чаплін була актрисою / скріншот

Вона також з'явилася з Вітторіо Де Сіка та Морісом Роне в "L'odeur des fauves" (1972), з Лів Ульманн та Кіфером Сазерлендом у "The Bay Boy" Даніеля Петрі (1984) та з Клаусом кінським у німецькомовній версії "Джек-Різник" (1976).

Жозефіна Ханна Чаплін народилася в Санта-Моніці 28 березня 1949 року. Вона була третьою з восьми дітей Чарлі Чапліна та його четвертої дружини уни О'ніл, британської актриси та дочки лауреата Нобелівської премії драматурга Євгена О'ніла. Її батьки втекли в 1943 році, і до неї у них були Джеральдін і Майкл.

У фільмі" у центрі уваги "(1952), написаному, режисером і режисером її батьком, вона з'явилася в початковій сцені з Джеральдіною та Майклом, а також у фільмі свого батька" Графиня з Гонконгу " (1967). У 1972 році вона зіграла Мей у фільмі П'єра Паоло Пазоліні "Кентерберійські оповідання" (1972).

Жохефіна Чаплін-дочка легендарного актора / Фото Вікіпедія

Давня мешканка Парижа, Чаплін більшу частину своєї ролі зіграла у французьких фільмах, серед яких "червоні ночі" (1974) і "Омбр на сонці" (1976). За даними IMDb, її остання заслуга була у фільмі 1994 року "Сьюдад Баха" з Майком Коннорсом у головній ролі.

Вона була одружена з грецьким бізнесменом Ніккі Сістоварісом з 1969 року до їх розлучення в 1977 році, потім жила з французьким актором Морісом Роне до його смерті в 1983 році. Її другим чоловіком був археолог Жан-Клод Гарден; вони були разом з 1989 року до його смерті в 2013 році.

Нагадаємо, раніше після недовгої хвороби померла легендарна актриса і секс-символ Голлівуду 70-х Ракель Уелч.

Також раніше стало відомо про те, що найкрасивіша Есмеральда, італійська актриса, фотограф і секс-символ Джина Лоллобриджида померла в Римі 16 січня у віці 95 років.

Вас також може зацікавити: