Помер зірка серіалу "Гра престолів" 36-річний Даррен Кент

За своє коротке життя Кент встиг побудувати яскраву кар'єру актора, режисера, сценариста і волонтера.

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Помер Даррен Кент / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/darrenpaulkent

Британський актор Даррен Кент помер у віці 36 років. Смерть підтвердило акторське агентство Carey Dodd Associates, з яким співпрацював артист, в Twitter.

"З глибоким сумом ми повинні повідомити вам, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п'ятницю. Його батьки та найкращий друг були поруч з ним. Наші думки і любов з його сім'єю в цей важкий час. Спочивай з миром, друже", - пише агентство.

Кент страждав артритом, остеопорозом і рідкісним шкірним захворюванням. Крім акторської кар'єри він також займався підтримкою людей з обмеженими можливостями, які хочуть пов'язати своє життя з мистецтвом, в організації Equal People Performing Arts.

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Даррен Кент за своє життя зіграв понад сорок ролей в різних фільмах і серіалах: "Гра престолів", "Жителі Іст-Енду", "Підземелля і дракони", "Дзеркала", "Білосніжка і мисливець", "Знедолені", та ін. Крім того він пробував свої сили в якості режисера і сценариста - в 2021 році він отримав нагороду за свій короткометражний фільм "Ти знаєш мене".

Даррен Кент з колегами по серіалу Гра престолів / instagram.com/darrenpaulkent

Раніше стало відомо про смерть Світлани Джимбінової - тіло відомого режисера виявили через рік після її смерті у замкненій зсередини московській квартирі.

Також сім'я Марка Марголіса повідомила, що зірка фільму "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" помер у лікарні у віці 84 років. На момент смерті він залишався діючим актором.

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