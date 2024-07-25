Помер легендарний французький співак-шансоньє

Артист здобув популярність у 60-х роках не тільки у Франції, а й у всьому світі.

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Помер популярний французький співак / Колаж Главред, фото скріншот

Французький співак Паскаль Данель, успішний виконавець групи Les Neiges du Kilimanjaro 1960-х років, помер у віці 80 років.

Про це, за даними видання Le Monde, про це повідомило його оточення в четвер, 25 липня, агентству Франс-Прес (AFP). "Він помер минулої ночі в лікарні", - повідомив його агент Крістіан Жауме.

Його син Жан-П'єр Данель також підтвердив його смерть: "Він переніс операцію і переніс серцевий напад. Співак, який народився 1944 року, почав виступати як гітарист і співак у рок-групі. Автор пісень, він створив 1966 року перший хіт La plage aux Romantés, який мав успіх у Європі, а також у Бразилії, Канаді та Японії.

Наприкінці 1966 року було випущено альбом "Сніги Кіліманджаро", його найбільший успіх, записаний шістьма мовами і проданий тиражем понад 25 мільйонів копій.

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