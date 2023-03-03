Помер легендарний джазмен, який змінив вигляд сучасного джазу

Саксофоніст Уейн Шортрер не дожив менше півроку до свого 90-річчя.

Помер Уейн Шортер / instagram.com/wayneshorterofficial, pixabay.com

Американський джазовий музикант і композитор Уейн Шортер помер 2 березня 2023 року в одній з лікарень Лос-Анджелеса. Йому було 89 років. Причина смерті джазмена не оголошується, проте останні роки він пересувався в інвалідному візку.

Відхід Шортера підтвердив виданню New York Post його представник. "Візіонер, композитор, саксофоніст, художник, відданий буддист, вірний чоловік, батько і дідусь Уейн Шортер відправився в нову подорож в рамках свого незвичайного життя — покидаючи землю, якою ми її знаємо, в пошуках достатку нових викликів і творчих можливостей. Завжди допитливий і постійно досліджуючий — завжди безстрашний і пристрасний новатор. Уейн Шортер залишив незгладимий слід у розвитку музики за останні півстоліття", - йдеться в офіційній заяві.

За своє життя Уен Шортер випустив понад 200 композицій і отримав безліч нагород, в тому числі нагороду Кеннеді-центру в 2018 році. Він мав п'ять почесних докторських ступенів, один з яких був отриманий у культовій школі Джульярда в Нью-Йорку в 2016 році. Шортер також був удостоєний 11 премій Греммі, в тому числі в престижній номінації "За досягнення всього життя" (2015).

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Джазмен виступав з такими відомими музикантами, як Майлз Девіс, Хербі Хенкок, Рон Картер, Тоні Вільямс, та ін. Як композитор він мав незабутній вплив на звучання сучасного джазу, при цьому сам Шортер любив підкреслювати, що для нього джазз не має правил. Для нього це слово перекладалось, як виклик.

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