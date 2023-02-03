Помер відомий модельєр Пако Рабанн

Дизайнеру на момент смерті було 88 років.

Пако Рабанн 1999 рік / Instagram

Відомий французький модельєр і дизайнер іспанського походження Пако Рабанн помер у віці 88 років у своєму будинку у Франції.

Його смерть була підтверджена Puig, материнською компанією його брендів, яка заявила, що він "відзначив покоління своїм радикальним баченням моди, і його спадщина буде жити", пише Бі-Бі-Сі.

Рабанн здобув всесвітню популярність завдяки своєму ексцентричному дизайну одягу.

Президент відділу моди Puig Хосе Мануель Альбеса привітав дизайн Рабанна, який, за його словами, "зробив трансгресію привабливою".

"Будинок Paco Rabanne бажає вшанувати пам'ять нашого далекоглядного дизайнера і засновника, який помер сьогодні у віці 88 років. Серед найвидатніших постатей моди 20 століття його спадщина залишиться постійним джерелом натхнення. Ми вдячні пану Рабанну за створення нашої авангардної спадщини та визначення майбутнього з безмежними можливостями", - сказано на його сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Британський модельєр і ікона стилю Вів'єн Вествуд померла у віці 81 року. Згідно з офіційною заявою однойменної компанії, вона мирно пішла з життя в оточенні своєї сім'ї в своєму будинку в Лондоні.

Для ЗМІ вона була" верховною жрицею панку "і"королевою екстриму". У світі моди вона була улюбленим персонажем, який заряджав енергією і розсував межі індустрії до самої смерті.

Крім того, раніше знаменитий футболіст Пеле померти від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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