Помер голлівудський актор, який зіграв у "Роккі"

Артист пішов із життя у власному будинку, просто уві сні.

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Помер актор, зірка серіалу "Роккі" / Колаж Главред, фото Instagram/carlweathers

Карл Везерс, який зіграв роль Аполло Кріда в перших чотирьох фільмах Роккі і з'явився в "Хижаку", "Мандалорці", "Щасливчику Гілморі", "Екшені Джексона", "Уповільненому розвитку" і десятках інших фільмів і телешоу, помер у четвер, повідомила його сім'я.

Артистові на момент смерті було 76 років, пише Deadline.

"Ми глибоко засмучені повідомленням про смерть Карла Везерса", - йдеться в заяві його сім'ї.

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"Він мирно помер уві сні в четвер, 1 лютого 2024 року. Карл був винятковою людиною, яка прожила незвичайне життя. Своїм внеском у кіно, телебачення, мистецтво і спорт він залишив незабутній слід і здобув визнання в усьому світі та серед поколінь. Він був улюбленим братом, батьком, дідусем, партнером і другом", - повідомили рідні артиста.

Раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

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