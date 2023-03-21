Помер актор "Зоряних воєн" і "Гаррі Поттера"

Актор помер несподівано і раптово, втративши свідомість прямо на вулиці.

Пол Грант / The Daily Mail

Актор "Зоряних воєн" і"Гаррі Поттера" Пол Грант помер у віці 56 років. Цю інформацію підтвердила його сім'я.

За інформацією The Daily Mail, члени сім'ї сказали, що батько трьох дітей був знайдений поліцією в четвер вдень без свідомості біля вокзалу Кінгс-Крос.

Пол, який зіграв знаменитого евока в "Поверненні джедая", де він знімався разом з Харрісоном Фордом і Марком Хеміллом, був доставлений в лікарню, де у нього констатували смерть мозку. Його машину життєзабезпечення відключили в неділю, повідомила його сім'я.

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Дочка Софі Джейн Грант, 28 років, з Пітерборо, сказала, що вона була "спустошена", і описала свого батька, який зіграв Гобліна в "Гаррі Поттері" і зіграв головну роль у хіті 1980-х років "Лабіринт", як "легенду в багатьох сенсах".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американський актор Ленс Реддік, актор популярного серіалу HBO "Прослушка", а також зірка бойовика Джон Вік, помер у віці 60 років.

За словами його публіциста, актор раптово помер природною смертю у п'ятницю в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Близько 09:30 за місцевим часом в Будинок актора викликали поліцію, повідомив журналістам публіцист.

Раніше також стало відомо про те, що на 61 році життя помер відомий голлівудський актор, зірка фільму "Врятувати рядового Райана", Том Сайзмор. Напередодні у актора діагностували аневризму головного мозку і він деякий час перебував під апаратами життєзабезпечення. Сім'я актора прийняла важке рішення відключити його від системи життєзабезпечення, повідомив його представник Чарльз Лаго.

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