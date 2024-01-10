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Помер 42-річний голлівудський актор, зірка "Люди Ікс"

Олена Кюпелі
10 січня 2024, 14:03
У артиста сталося рідкісне захворювання-рак апендикса.
Помер голлівудський актор Адан Канто
Помер голлівудський актор Адан Канто / Колаж Главред, фото Instagram / adancanto

Голлівудський актор Адан Канто, який знявся в серіалі Fox "Прибиральниця" і з'явився в "Людях Ікс: Дні минулого майбутнього", "Нарко" Netflix та інших, помер через рак апендикса.

За інформацією Variety, йому було 42 роки. У "Прибиральниці" Канто зіграв гангстера Армана Моралеса, який вербує в свою злочинну організацію матір в якості прибиральниці після того, як вона стала свідком жорстокого вбивства.

Народившись у Сьюдад-Акунья, Коауїла, Мексика, Канто виріс у Дель-Ріо, штат Техас, і рано розпочав музичну кар'єру. Він написав пісні для кількох Мексиканських телевізійних шоу та фільмів і врешті-решт опинився на сцені в адаптації Педро Альмодовара "Все про мою матір". Його перша роль на телебаченні була в серіалі "Естадо де Грасіа" в 2009 році.

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Американський акторський дебют Канто відбувся в кримінальному трилері Fox "Наступне" з Кевіном Беконом у головній ролі в 2013 році. Потім він знявся в ситкомі ABC "Міксологія", кримінальній драмі Netflix "Нарко", "Кров і масло" і "Кров і масло. Другий шанс".

Його першою великою роллю в кіно стала роль супергероя Санспота у фільмі каналу Fox "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" в 2014 році.

У 2016 році Канто зіграв у серіалі Fox "Призначений вижити" як віце-президент Аарон Шор разом із президентом США Кіфером Сазерлендом Томом Кіркманом. Актор також зняв два короткометражні фільми: "Перед завтрашнім днем" у 2014 році та "Постріл" у 2020 році. Серед інших його робіт у фільмах "Аманда і Джек йдуть в глемпінг", "Два серця", "У синцях", "Диявол внизу" і "Агентська гра".

У нього залишилася дружина Стефані Енн Канто та двоє дітей, Роман Олдер та Єва Жозефіна.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американський популярний співак Майкл Болтон бореться з пухлиною головного мозку. Легендарний 70-річний співак у п'ятницю у своєму дописі у Facebook розповів, що "2023 рік приніс йому дуже несподівані випробування".

Раніше голлівудська актриса Шеннон Доерті розповіла, що покинула відоме телешоу" всі жінки - відьми " через інтриги партнерки-Алісси Мілано.

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