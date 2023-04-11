Український продюсер та колишній коханець Ані Лорак втік до РФ

Примітно, що через окупаційні війська Юрій Фальоса залишився без майна ще на початку повномасштабної війни.

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Продюсер і колишній коханець Ані Лорак Юрій Фальоса перебрався жити в РФ / instagram.com/yuriyfalyosa, instagram.com/anilorak

Український музичний продюсер Юрій Фальоса, який працював та жив у фактичному шлюбі з Ані Лорак на зорі її кар'єри більше 10 років, ще в березні 2022 року залишився без будинку - в будівлю в приватному секторі Подільського району Києва потрапила ворожа ракета, яка зруйнувала його практично дощенту.

Тоді продюсер пафосно заявив, що житло, в якому також знаходився його робочий офіс, він планує відбудувати. Однак від цих планів він, схоже, відмовився. В інтерв'ю для ЖВЛ його колишня дружина, співачка Маша Гойя, повідомила, що Фальоса втік до рф.

За словами артистки, для продюсера це було єдино правильним рішенням - він прийняв сторону "поза політикою", і тепер живе в Йошкар-Олі у мами. Гойя зазначає, що не засуджує його за таке рішення.

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"Він був у моєму житті. Я його дуже поважаю і бажаю йому щастя. Я з ним спілкувалася десь два тижні тому. Він зараз в Росії, в Йошкар-Олі. Ви знаєте всі, що зруйнували його будинок, і він вимушений був покинути Київ і відправитися до мами", - говорить співачка і зазначає, що в цілому розуміє втечу Юрія Фальоси, адже він дуже сумував за мамою, і природно, що в "такий час" він обрав рідних.

Скасування концертів Лорак в Росії

Варто зазначити, що нещодавно Ані Лорак дала нібито благодійний акустичний концерт, отримані кошти від якого мали піти "людям, які потребують допомоги".

За словами зрадниці, потрібна була допомога жінкам (Лорак не говорить українкам, хоча це мається на увазі), які залишилися без даху над головою. Пізніше виявилося, що вона допомагала людям, які постраждали від російської агресії.

Відзначимо, що раніше стало відомо про те, що оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі. "Ми - жителі проти того, щоб в нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі, що воює проти нас", - говорить чиновник.

Він також додав, що жоден актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не будуть тут заробляти.

Тепер же, слідом за Краснодаром, концерт скасували в Ростові, також під питанням її виступ у Воронежі. А громадські діячі, за інформацією медіа, вимагають визнати українську співачку, яка намагається "всидіти на двох стільцях", іноагентом. "Звернення вже в Генпрокуратурі", - повідомляють росЗМІ.

Злякавшись того, що вона позбудеться свого єдиного заробітку, Лорак поспішила виправдатися і заявила, що українська влада поставила їй ультиматум.

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