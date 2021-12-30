Український співак може виступити на Євробаченні-2022 від Сан-Марино

Артем Мурач успішно проходить відбіркові етапи.
Український співак Артем Мурач, який виступає під псевдонімом Art Demur, пройшов європейський відбір учасників на Євробачення-2022 від Сан-Марино. У разі його перемоги він представлятиме республіку на конкурсі.
Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram.
Таку можливість співак отримав завдяки оновленим умовам участі у відбірковому конкурсі від Сан-Марино. За право представляти країну будуть змагатися 9 зірок і 9 нових артистів з усього світу.
5 січня у фіналі відбору в Сан-Марино Арт Демур представить свою пісню Season boy.
Артист також подав заявку на український відбір для участі в Євробаченні-2022.
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 пройде в Італії, в Турині в травні 2022 року
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Раніше співачка Земфіра показала рідкісне фото в ніжному образі, і розповіла куди зникла.
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