Український співак може виступити на Євробаченні-2022 від Сан-Марино

Український співак Артем Мурач - Art Demur / instagram.com/art_demur

Український співак Артем Мурач, який виступає під псевдонімом Art Demur, пройшов європейський відбір учасників на Євробачення-2022 від Сан-Марино. У разі його перемоги він представлятиме республіку на конкурсі.

Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram.

Таку можливість співак отримав завдяки оновленим умовам участі у відбірковому конкурсі від Сан-Марино. За право представляти країну будуть змагатися 9 зірок і 9 нових артистів з усього світу.

5 січня у фіналі відбору в Сан-Марино Арт Демур представить свою пісню Season boy.

Артист також подав заявку на український відбір для участі в Євробаченні-2022.

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Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 пройде в Італії, в Турині в травні 2022 року

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