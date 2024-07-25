Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

На Олімпійських іграх-2024 ці легкоатлетки заслуговують окремої медалі за свою вроду.

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Олімпіада-2024 - найкрасивіші спортсменки на Олімпійських іграх-2024 / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Олімпійські ігри - не тільки свято спорту, а й краси. Тож не дивно, що 2024 року, коли Олімпіада пройде в Парижі - одній зі світових столиць моди, преса вирішила звернути увагу не тільки на атлетичні успіхи спортсменів, а й на їхні зовнішні дані.

Редакція видання The Sun взяла на себе непросту місію - визначити, хто ж з учасниць Олімпіади-2024 найкрасивіша. Добірка у них вийшла вельми яскрава - кожна зі спортсменок цілком могла б досягти олімпійських висот на найкращих світових подіумах.

Главред покаже, який вигляд мають топ-5 найкрасивіших спортсменок на Олімпіаді-2024.

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Перше місце, за версією The Sun, посідає Аліка Шмідт - німецька бігунка на короткі дистанції. У Німеччині вона сьогодні одна з найпопулярніших спортсменок. На Олімпіаді-2024 Шмідт представить збірну Німеччини у змішаній естафеті 4×400 метрів.

Аліка Шмідт / instagram.com/alicasmd

Друге місце дісталося Моллі Кодрі - представниці Великої Британії на Олімпійських іграх-2024. Вона - стрибунка з жердиною, хоча її шанувальники впевнені, що справжнє покликання спортсменки - модель бікіні.

Моллі Кодрі / instagram.com/molly_caudery

Третє місце посідає Юлія Левченко - українська стрибунка у висоту. Це не перша Олімпіада для Левченко: вона була учасницею літніх Олімпійських ігор 2016 року і є олімпійською чемпіонкою серед молоді 2014 року.

Юлія Левченко / instagram.com/levchenkou

4 місце - канадська стрибунка з жердиною Аліша Ньюман, учасниця Олімпійських ігор 2016 і 2020 років. Також знімалася в рекламній кампанії спідньої білизни Agent Provocateur.

Аліша Ньюман / instagram.com/alyshanewman

Замикає п'ятірку найкрасивіших спортсменок Олімпіади-2024 Ліке Клавер з Нідерландів - голландська легкоатлетка, яка виступає у спринтерському бігу. Вона спеціалізується на дистанціях 200 і 400 метрів.

Ліке Клавер / instagram.com/liekeklaver

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

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