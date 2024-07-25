УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

Анна Підгорна
25 липня 2024, 15:50
157
На Олімпійських іграх-2024 ці легкоатлетки заслуговують окремої медалі за свою вроду.
Олімпіада-2024
Олімпіада-2024 - найкрасивіші спортсменки на Олімпійських іграх-2024 / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Олімпійські ігри - не тільки свято спорту, а й краси. Тож не дивно, що 2024 року, коли Олімпіада пройде в Парижі - одній зі світових столиць моди, преса вирішила звернути увагу не тільки на атлетичні успіхи спортсменів, а й на їхні зовнішні дані.

Редакція видання The Sun взяла на себе непросту місію - визначити, хто ж з учасниць Олімпіади-2024 найкрасивіша. Добірка у них вийшла вельми яскрава - кожна зі спортсменок цілком могла б досягти олімпійських висот на найкращих світових подіумах.

Главред покаже, який вигляд мають топ-5 найкрасивіших спортсменок на Олімпіаді-2024.

відео дня

Перше місце, за версією The Sun, посідає Аліка Шмідт - німецька бігунка на короткі дистанції. У Німеччині вона сьогодні одна з найпопулярніших спортсменок. На Олімпіаді-2024 Шмідт представить збірну Німеччини у змішаній естафеті 4×400 метрів.

Аліка Шмідт
Аліка Шмідт / instagram.com/alicasmd

Друге місце дісталося Моллі Кодрі - представниці Великої Британії на Олімпійських іграх-2024. Вона - стрибунка з жердиною, хоча її шанувальники впевнені, що справжнє покликання спортсменки - модель бікіні.

Моллі Кодрі
Моллі Кодрі / instagram.com/molly_caudery

Третє місце посідає Юлія Левченко - українська стрибунка у висоту. Це не перша Олімпіада для Левченко: вона була учасницею літніх Олімпійських ігор 2016 року і є олімпійською чемпіонкою серед молоді 2014 року.

Юлія Левченко
Юлія Левченко / instagram.com/levchenkou

4 місце - канадська стрибунка з жердиною Аліша Ньюман, учасниця Олімпійських ігор 2016 і 2020 років. Також знімалася в рекламній кампанії спідньої білизни Agent Provocateur.

Аліша Ньюман
Аліша Ньюман / instagram.com/alyshanewman

Замикає п'ятірку найкрасивіших спортсменок Олімпіади-2024 Ліке Клавер з Нідерландів - голландська легкоатлетка, яка виступає у спринтерському бігу. Вона спеціалізується на дистанціях 200 і 400 метрів.

Ліке Клавер
Ліке Клавер / instagram.com/liekeklaver

Літні Олімпійські ігри 2024

Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

The Sun

The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.

Голлівуд - останні новини:

Раніше суд виніс остаточне рішення у справі про вбивство Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа". Почувши його, обвинувачений Алек Болдвін, який вистрілив у жертву, розплакався.

Також стало відомо, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно намагаються продати свій маєток - вони зв'язалися з ріелторами, щоб якнайшвидше позбутися сімейного гніздечка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини спорту новини шоу бізнесу Олімпіада-2024
Реклама

Головне за день

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

16:35 Україна
"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:21 Світ
Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:59 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 10071

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

З'явилась свіжа десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині 3379

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені 2412

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон 2325

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон

Останні новини

17:23

Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

17:22

Що таке "косарики": усі їх бачили, але мало хто знає правильну назвуВідео

16:53

ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

16:43

Порошенко і Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії: це може допомогти слідству, - блогер

16:35

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затриманняВідео

Спроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнозиСпроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнози
16:21

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:15

Скільки потрібно варити раків: важливі правила, які варто знати перед приготуваннямВідео

15:59

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:52

Дочка Волочкової пішла слідами матері

Реклама
15:50

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

15:39

Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:10

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:02

Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

15:00

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні

14:59

Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

14:44

Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

14:35

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Реклама
14:25

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

14:24

Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

13:39

Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над "і"

13:34

"Є відчуття, ніби тебе немає": Єфросиніна зізналася в тотальній залежності

13:24

"Врятуй маму Миколи Тищенка!" - активісти та волонтери оголосили збір грошей

13:21

РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів: чи готує ворог наступ

12:58

Потап за кордоном співпрацює з росіянами і оформив лейбл на свою "коханку" - блогер

12:58

Нищівний удар по порому РФ у Керченській протоці: розвідка Британії назвала наслідки

12:57

Російських артистів-путіністів викликають до суду у справі про вбивство Ігоря Талькова

12:48

Для чого додають картопляний крохмаль у тісто: секрет від досвідчених господиньВідео

12:27

Війська РФ через місяць-півтора перейдуть в оборону: у Нацгвардії зробили заяву

12:15

У родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - її тато зворушений до сліз

12:14

"РФ захопила останній оплот ЗСУ": у Bild розкрили ситуацію біля Очеретиного

12:09

Побачили тільки обрані: який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон

12:01

Як очистити дно сковороди зовні - відвалиться навіть товстий шар нагару

11:55

РФ прорвалась на Харківщини з іншої ділянки: аналітики заявили про загрозу

11:47

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

11:31

Що заборонено робити 26 липня: яке церковне свято у цей день

11:27

Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2

11:12

Загрожує затяжна війна: на Заході назвали сценарій для України та РФ

Реклама
11:05

Остапчук і його юна дружина повідомили про вагітністьВідео

11:04

Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли обрізати кінчики і фарбуватися

10:53

Вбивство Фаріон: що в поліції кажуть про причетність російських неонацистів

10:40

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Тигри - уникайте цукру, Свиням - справжня удача

10:29

РФ другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район, три дрони залетіли в Румунію

10:20

Колишня дружина Тома Круза налякала фанів гематомою під оком

10:14

Влада РФ "взялася" за путіністку Лоліту: що влаштувала співачка

09:56

Що буде з відключеннями світла у серпні: в Укренерго дали прогноз

09:50

Тисячу і більше за день: Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні

09:27

Коли можливий контрнаступ ЗСУ: в ISW зробили прогноз і розкрили деталі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти