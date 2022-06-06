Українка з найбільшими вилицями в світі похвалилася "оновленим" тілом після нової пластики

Анастасія Покрещук показала ноги після ліпосакції / instagram.com/justqueen88

Модель і блогерка, відома найбільшими вилицями в світі, Анастасія Покрещук показала оновлене тіло через 10 днів після операції.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала ролик, на якому хвалиться неймовірним результатом хірургічного "схуднення" - в Туреччині вона зробила ліпосакцію на ногах.

Покрещук залишилася в захваті від результату - незважаючи на синці і набряклість після операції, які будуть сходити ще місяць, вона вже бачить колосальний результат. За визнанням самої блогерки, такі об'єми були у неї тільки в підлітковому віці.

Раніше модель зізналася, що втомилася займатися спортом для підтримки ідеальної фігури, їй набагато простіше зробити ліпосакцію, ніж кілька вправ.

Радіючи новому тілу Покрещук розповіла: "10 днів після ліпо. Не знаю що б я робила без цих чудових операбельних втручань! Є два варіанти: жерла б, як кізка, одну траву і точно б [вдарилася - неценз.] головою, або просто [зійшла б з розуму - неценз.]".

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Раніше екс"перчинка", 48-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася витонченою фігуркою в міні-спідниці.

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