УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Чоловік онкохворої Шеннен Доерті зрадив їй перед операцією з видалення пухлини

Олена Кюпелі
7 грудня 2023, 12:05
Актриса розповіла про найскладніший період свого життя.
Шеннен Доерті
Шеннен Доерті бореться з раком вже багато років / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська актриса, зірка серіалів "Беверлі-Хіллз, 90210" і "Зачаровані", Шеннен Доерті розповіла про те, як збіглися два найважчих моменти в її житті.

Як написало видання People, виступаючи у вівторок у випуску свого нового подкасту "Давайте пояснимо з Шеннен Доерті", 52-річна актриса поділилася, як вона пішла на операцію з видалення пухлини головного мозку після того, як дізналася, що її 11-річний шлюб з її третім чоловіком Куртом Ісварієнко "фактично завершився".

"Я пішла на цю операцію рано вранці і прийшла після того, як дізналася, що мій шлюб по суті розпався, що у мого чоловіка був роман протягом двох років", - сказала вона. "Він хотів піти на операцію, а я не могла піти на операцію разом з ним. Я відчувала себе такою зрадженою", - поділилася вона.

відео дня

"Зрештою, я відчула себе неймовірно нелюбою від людини, з якою я була протягом 14 років, людиною, яку я любила всім серцем", — продовжила Доерті, додавши, що під час операції її підтримували мама, брат і кращі друзі.

Зірка, яка лікувалася від раку протягом останніх восьми років, перенесла операцію і опромінення головного мозку в медичному центрі "Сідарс-Синай" в січні, в тому ж місяці, коли вона і Ісварієнко розлучилися. У заяві про розлучення пара посилалася на "непримиренні розбіжності".

Нагадаємо, раніше Шеннен повідомила, що метастази почали розповзатися і по її кістках. Проте вона не планує здаватися - зараз вона проходить лікування, яке дозволяє їй відчувати себе краще, і має позитивну динаміку.

Раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вийшла заміж вдруге. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Шеннен Доерті
Реклама

Головне за день

Росіяни готуються до 4 хвилі наступу: Братчук розповів про ціль №1 для Кремля

Росіяни готуються до 4 хвилі наступу: Братчук розповів про ціль №1 для Кремля

13:47 Україна
Умєров обговорив з Остіном план війни в Україні на 2024 рік: про що домовились

Умєров обговорив з Остіном план війни в Україні на 2024 рік: про що домовились

12:43 Україна
"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

10:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:48

Українські дизайнери, старовинні прикраси та автентична гуцульська гуня: як сучасність та традиція поєднались у образах зірок проєкту "Різдво. Ти не Один"

13:47

Росіяни готуються до 4 хвилі наступу: Братчук розповів про ціль №1 для Кремля

13:36

"Окупація села під Куп’янськом": у Харківській ОВА розповіли про ситуацію

13:26

Грибочки не для всіх: чим корисні і чим шкідливі печериці

13:24

У "Нафтогазі" розкрили, як на 20% менше платити за опалення: простий спосіб

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
13:12

6 ідеальних вправ, щоб скинути зайву вагу: інтенсивне тренування на все тілоВідео

13:12

Раптово помер принц Ліхтенштейну

12:45

"Спокій і твердість": Данілов жорстко прореагував на провал закону про допомогу США Україні

12:43

Умєров обговорив з Остіном план війни в Україні на 2024 рік: про що домовились

Реклама
12:30

Ріанна може стати матір'ю-одиначкою

12:29

Ведучі 1+1 media модеруватимуть GET Business Festival: подію про головні бізнес-трансформації воєнного часу

12:11

Співак-воїн Віталій Козловський показав рідкісний кадр 20-річної давності

12:08

Дорофєєва розповіла, чи спілкується з Дантесом і що думає про витівки ПотапаВідео

12:05

Чоловік онкохворої Шеннен Доерті зрадив їй перед операцією з видалення пухлини

12:00

"Там жорсткі бої": у ЗСУ назвали шалені втрати росіян під Авдіївкою

11:52

10 тисяч снарядів на день: в ЗСУ розкрили деталі обстрілів з боку окупантів

11:50

Україна попросила у США нові види зброї: у Reuters дізналися деталі

11:13

Як отримати гроші від ООН: заявки приймають в ще одному регіоні

10:59

Пора запасатися насінням: для чого на городі сіють гірчицю

10:54

Скло блищатиме від чистоти: жінка розповіла, як відмити скло без розводів

Реклама
10:51

"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

10:46

У РФ восьмикласниця влаштувала стрілянину в школі та наклала на себе руки

10:26

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

10:25

Справа 5 хвилин: як самому вирахувати свою зайву вагу

10:22

800 людей аплодували батькові-офіцеру: український стендап-комік зворушив Мережу до сліз

10:08

"Готові поставити Україну на коліна": Байден натякнув на компроміс з республіканцями

09:43

Як будуть скакати ціни взимку: у Мінекономіці розповіли, чи доведеться розщедритися українцям

09:36

В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

09:06

Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

08:53

Гороскоп на завтра 8 грудня 2023: Раки втратять гроші, Діви - одягніться в зелений

08:44

Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

08:28

Посол пояснила, чому Сенат США провалив законопроект про військову допомогу Україні

08:14

Місячний календар 8 грудня 2023: пасивний день, який приносить нервові зриви

08:10

Чия смерть вразила і шокувала ПутінаПогляд

08:07

ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку: в ISW розкрили деталі

07:42

США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

07:40

Запорука успіху в 2024 році: астролог розповів, що кожному знаку потрібно зробити до Нового рокуВідео

06:55

Потрібно знайти дружину фермера за 19 секунд: надзвичайно складна загадка

06:53

Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

06:25

Чому не можна казати "лишній": як замінити слово, яке часто вживають помилково

Реклама
06:10

Росія кинула в м'ясорубку нові підрозділи "Шторм V"Погляд

05:00

Не тягніть бабусині меблі у дім: мольфар сказав, які біди вони можуть принестиВідео

04:30

"Це ознака недорозвинутості": Тука пояснив, чому росіяни вірять ПутінуВідео

03:45

Як продовжити строк служби пральної машини: три хитрощі, про які ви не знали

03:34

Буде штиль: астролог назвав 4 знаки, які найлегше переживуть грудень 2023Відео

02:37

Пропагандисти РФ гучно зганьбилися: вкрали кадри знищення свого ж С-350

02:05

Герцогиня в чорному: Меган Маркл засвітилася в дорогущому луці "зайнятої матусі"

01:35

Експерт розповів, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни

00:04

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

06 грудня, середа
23:40

"Їх неможливо зупинити": РФ наближається до технологічного переламу - Берлінська

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти