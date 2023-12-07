Чоловік онкохворої Шеннен Доерті зрадив їй перед операцією з видалення пухлини

Актриса розповіла про найскладніший період свого життя.

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Шеннен Доерті бореться з раком вже багато років / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська актриса, зірка серіалів "Беверлі-Хіллз, 90210" і "Зачаровані", Шеннен Доерті розповіла про те, як збіглися два найважчих моменти в її житті.

Як написало видання People, виступаючи у вівторок у випуску свого нового подкасту "Давайте пояснимо з Шеннен Доерті", 52-річна актриса поділилася, як вона пішла на операцію з видалення пухлини головного мозку після того, як дізналася, що її 11-річний шлюб з її третім чоловіком Куртом Ісварієнко "фактично завершився".

"Я пішла на цю операцію рано вранці і прийшла після того, як дізналася, що мій шлюб по суті розпався, що у мого чоловіка був роман протягом двох років", - сказала вона. "Він хотів піти на операцію, а я не могла піти на операцію разом з ним. Я відчувала себе такою зрадженою", - поділилася вона.

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"Зрештою, я відчула себе неймовірно нелюбою від людини, з якою я була протягом 14 років, людиною, яку я любила всім серцем", — продовжила Доерті, додавши, що під час операції її підтримували мама, брат і кращі друзі.

Зірка, яка лікувалася від раку протягом останніх восьми років, перенесла операцію і опромінення головного мозку в медичному центрі "Сідарс-Синай" в січні, в тому ж місяці, коли вона і Ісварієнко розлучилися. У заяві про розлучення пара посилалася на "непримиренні розбіжності".

Нагадаємо, раніше Шеннен повідомила, що метастази почали розповзатися і по її кістках. Проте вона не планує здаватися - зараз вона проходить лікування, яке дозволяє їй відчувати себе краще, і має позитивну динаміку.

Раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вийшла заміж вдруге. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

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