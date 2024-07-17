"Тягнуть на нормальний термін": Кондратюк жорстко розніс Ані Лорак і Повалій

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк піддав жорсткій критиці співачок Ані Лорак і Таїсію Повалій, які відзначилися проросійською позицією у війні РФ проти України і нещодавно виступили в Білорусі.
В ефірі Київ 24 він прокоментував цинічні слова Ані Лорак про те, що вона, мовляв, за мир у всьому світі.
"Те, що я бачу - паскудно. Вони виступали від себе, а не від України. І вони не могли не приїхати, тому що їх запросив один диктатор, а вони живуть на батьківщині іншого диктатора. Якась маячня про "дружбу народів", нехай вона приїде у Курахове і посидить, послухає, як звучить "дружба народів". І це не зовсім так, як вони співають", - сказав Кондратюк.
Також він додав, що українцям слід забути про таких артисток, а їхні справи треба передати до СБУ, щоб вони понесли кримінальне покарання.
"Коли людина - зрадник, то байдуже, що вона робить. Цю людину має бути засуджено, якщо вона приїде в Україну, і отримати термін або зрадники, які сховалися в Росії, то на них немає управи. Не можу ображатися, воно нерозумно. Бог Лорак взагалі дав зв'язки і на тому закінчив її створення. Нехай співає, що хоче. Ми повинні про них забути, позбавити звань і СБУ має розуміти, що ті фрази, які вони говорили, тягнуть на нормальний термін", - наголосив Ігор Кондратюк.
Ані Лорак і Таїсія Повалій - головні новини:
Раніше зрадниця Ані Лорак цинічно заговорила про мир - зокрема, пропагандистам у Білорусі, де вона виступала, співачка сказала, що хоче миру в усьому світі. Із засудженням російської агресії щодо України вона не висловлювалася.
Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті. А співачка Яна Соломко, зі свого боку, цього дня публікувала відео з одного зі своїх виступів у РФ.
Відомий режисер розніс співачку Повалій: на думку Олега Боднарчука, після падіння режиму Путіна на неї чекає суд. Також, на його думку, Повалій має понести кримінальну відповідальність.
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