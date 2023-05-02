"Ти живий і вільний": Полякова душевно привітала захисника Маріуполя Діанова з Днем народження

Попспівачка Оля Полякова подякувала Михайлу Діанову за героїзм і продемонструвала зворушливу зустріч з бійцем.

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Оля Полякова та Михайло Діанов / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома попспівачка Оля Полякова душевно привітала з днем народження легендарного українського військовослужбовця і захисника Маріуполя Михайла Діанова (позивний "Мішаня"). Своє привітання артистка опублікувала в Instagram.

"Мишко! Дорогий! C Днем народження! Яке щастя, що ми зустрілися, наш герой! Не тільки на війні, але і в повсякденному житті ти продовжуєш захищати тих, хто потребує допомоги! Скільки з тобою вже зробили, а ще скільки зробимо! Слава Богу, що ти живий і вільний, будь здоровий і щасливий! Люблю", - написала Полякова.

Крім того, співачка опублікувала кілька душевних фото разом з Діановим, якому, до речі, виповнилося 43 роки.

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Він швидко відреагував на слова артистки, написавши під постом: "Спасибі, моя неймовірна красуня".

Довідка. Михайло Діанов потрапив у російський полон після виходу із заводу "Азовсталь" 20 травня 2022 року. У полоні він пережив безліч знущань і схуд на 40 кілограмів. Звільнили героя 21 вересня 2022 року в ході обміну разом з іншими 214 військовими.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабєєву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно підхопили кричалку.

Дивіться інтерв'ю з Олею Поляковою у програмі ЖВЛ:

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