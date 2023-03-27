Вимагають визнати іноагентом: ще два міста скасовують концерти Лорак в Росії

Росіяни вже подали заяву в прокуратуру з метою визнати Ані Лорак іноагентом.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Російські телеграм-канали публікують інформацію про те, що співачка українського походження Ані Лорак, яка мовчить про напад країни-агресора Росії на Україну і всіляко залишається осторонь від звірств, які завдає російська армія українцям, поступово позбавляється гастролей в РФ.

Так, буквально днями співачка, яка оголосила гастрольний тур по Росії, позбулася заявленого концерту в Краснодарі. Там мер міста різко засудив сидіння співачки на "двох стільцях", а також заявив, що жоден актор, співак або співачка, які мають таку (неоднозначну - авт.) позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не зароблятимуть у його місті.

Тепер же телеграм-канал Shot повідомив, що слідом за Краснодаром, концерт скасували в Ростові, також під питанням її виступ у Воронежі. А громадські діячі, за інформацією медіа, вимагають визнати українську співачку, яка намагається "всидіти на двох стільцях", іноагентом. "Звернення вже в Генпрокуратурі", - повідомляє канал.

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Організатори концертів пообіцяли повернути гроші глядачам (квитки коштували від 2 000 до 10 000 рублів (від 800 до 5 000 грн). У травні у Лорак заплановані виступи в Узбекистані і Казахстані, а у вересні — в Москві.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі. "Ми - жителі проти того, щоб в нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі, що воює проти нас", - говорить чиновник.

Він також додав, що жоден актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не будуть тут заробляти.

Також раніше Ані Лорак, яка промовчала про те, що агресор Росія напала на Україну і планомірно знищує мирні міста, мабуть вирішила підзаробити на себе і свого вчителя з йоги.

Лорак анонсувала чотири концерти по Росії. У список "щасливчиків" потрапили - Москва, Краснодар, Воронеж і Ростов-на Дону.

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