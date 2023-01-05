'Нудить від сорому': Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за 'Червону руту' на росТБ

Марія Єфросиніна дуже жорстко відреагувала на виконання Таїсією Повалій легендарної української пісні "Червона рута".

Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за "Червону руту" на росТБ / Колаж фото УНІАН

Легендарна українська телеведуча і блогер Марія Єфросиніна жорстко облаяла в своєму Instagram співачку-запроданку Таїсією Повалій-за те, що та в новорічну ніч розважала жителів країни-агресора, росіян, легендарним хітом Володимира Івасюка і Софією Ротару "Червона рута".

Поки Повалі веселила ворогів, її рідну Київщину обстрілювали окупанти. Єфросиніна опублікувала у себе в Instagram уривок виступу Повалій. І вона без докорів сумління танцювала перед питущими і жерущими росіянами, виконуючи легендарну композицію Володимира Івасюка.

"Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити", – палала праведним гнівом Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, запроданка захотіла говорити лише з росЗМІ, а про війну на її батьківщині вона навіть не заїкнулася.

Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.

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