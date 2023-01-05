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"Нудить від сорому": Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за "Червону руту" на росТБ

5 січня 2023, 19:51
Марія Єфросиніна дуже жорстко відреагувала на виконання Таїсією Повалій легендарної української пісні "Червона рута".
Єфросиніна, Повалій
Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за "Червону руту" на росТБ / Колаж фото УНІАН

Легендарна українська телеведуча і блогер Марія Єфросиніна жорстко облаяла в своєму Instagram співачку-запроданку Таїсією Повалій-за те, що та в новорічну ніч розважала жителів країни-агресора, росіян, легендарним хітом Володимира Івасюка і Софією Ротару "Червона рута".

Поки Повалі веселила ворогів, її рідну Київщину обстрілювали окупанти. Єфросиніна опублікувала у себе в Instagram уривок виступу Повалій. І вона без докорів сумління танцювала перед питущими і жерущими росіянами, виконуючи легендарну композицію Володимира Івасюка.

"Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити", – палала праведним гнівом Маша Єфросиніна.

'Нудить від сорому': Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за 'Червону руту' на росТБ

Нагадаємо, раніше співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, запроданка захотіла говорити лише з росЗМІ, а про війну на її батьківщині вона навіть не заїкнулася.

Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.

Інші новини:

Маша Єфросиніна Таїсія Повалій новини шоу бізнесу
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