Натовп шанувальників і гучні овації: переможці Євробачення Kalush Orchestra повернулися в Україну

Kalush Orchestra Євробачення 2022 / скріншот

Переможці Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra повернулися в Україну.

У музикантів був спеціальний дозвіл на виїзд з країни під час воєнного стану. Коли конкурс закінчився, артисти, як і обіцяли, повернулися.

В Україні переможців Євробачення 2022 радісно зустріли натовп шанувальників з квітами, плакатами і прапорами України.

Спочатку Kalush Orchestra заспівали з прикордонниками переможну пісню Stefania, а згодом зустрілися з натовпом шанувальників, які з криками зустріли переможців.

Як розповів лідер групи Kalush Orchestra, вони планують і далі займатися волонтерством. А кубок переможця Євробачення 2022 Kalush Orchestra віддасть для продажу на благодійному аукціоні.

Зібрані кошти музиканти відправлять на гуманітарні потреби України та ЗСУ.

Крім того, музиканти планують і далі їздити країнами і розповідати про війну в Україні.

"Плани - розвиватися далі. Перш за все - це допомагати Україні збирати кошти, їздити по всьому світу і говорити про війну в Україні, адже, по-моєму, культурний фронт не менш важливий, ніж військовий. І він повинен нагадувати всьому світу і об'єднувати весь світ", - розповів директор групи.

читайте такожСкандал з оцінками на Євробаченні 2022: Румунія не віддавала Україні 12 балів і закотила істерику

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

Читайте також: