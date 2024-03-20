Син путініста Стівена Сігала зіграв весілля з росіянкою в країні-окупанті

Шанувальник "русского мира" Стівен Сігал, який підтримує країну-агресора і війну в Україні, одружив одного зі своїх численних нащадків на росіянці. Про це повідомила у своєму журналі сама наречена - редакторка і модель Айрін Данілова.
У своєму блозі в Instagram і глянсовому журналі вона розповіла, що поєдналася узами шлюбу з Домініком Сан Рокко Сігалом - другою дитиною Стівена Сігала від його шлюбу з акторкою Келлі Леброк (загалом у артиста 7 дітей від різних жінок; Домінік - четвертий із них - прим. редактора).
Як повідомляє Данілова, розпис відбувся в елітному підмосковному селищі Барвиха. Церемонія була невеликою - лише батьки та близькі друзі молодят. Стівен Сігал на весіллі сина також був присутній.
Примітно, що пара одружилася 17 березня - у день виборів президента в країні-окупанті. Данілова зазначила, що ця дата була обрана навмисно, щоб підкреслити важливість і для країни, і для них самих.
Для сім'ї Сігал, як для палких шанувальників країни-агресора і всього, що з нею пов'язано, святкову вечерю влаштували "в ресторані російської традиційної кухні з російськими традиційними стравами".
Хто такий Стівен Сігал?
Стівен Сігал - американський актор і продюсер. Знімався в бойовиках; пік популярності припав на 80-90-ті роки. Шанувальник РФ і російської культури. З 2016 року має російське громадянство. Виступав на окупованій території Криму. Після 24 лютого 2022 року відвідував РФ і висловлював свою підтримку країні-агресору.
Раніше українська продюсерка Олена Мозгова обматюкала зрадницю Таїсію Повалій, яка підтримує країну-агресора, отримала російське громадянства та голосувала за путіна.
Також стало відомо, що путініста Філіпа Кіркорова хочуть позбавити в РФ найціннішого після участі співака в "голій вечірці" та його безглуздих спроб виправдатися.
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