Сухе прощання: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва офіційно розлучилися

Після 10 місяців і любовного чотирикутника, Додо і Дантес нарешті оформили документи.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва офіційно більше не чоловік і дружина / instagram.com/vladimirdantes

Українські співаки Володимир Дантес і Надя Дорофєєва 18 березня 2022 року шокували свою армію шанувальників - після 11 років знайомства і 7 років шлюбу вони оголосили про розлучення.

Головною причиною вони назвали згасання почуттів, мовляв стали просто друзями, які за звичкою живуть під одним дахом. Після заяви про розставання артисти були втягнуті в кілька скандалів, пов'язаних з їх особистим життям.

За десять місяців документи на розлучення так і не були оформлені, хоч і Додо, і Дантес вже влаштували своє особисте життя - Надя почала зустрічатися з другом сім'ї Мішею Кацуриным, а Володимир - з його дружиною Дашею.

Дорофєєва і Дантес тягнули з офіційним оформленням їх розлучення, і ось, в інтерв'ю для YouTube-каналу Ветерани космічних військ, співак зізнався: тепер він офіційно вільний чоловік.

Правда, прощання з шлюбом у артистів пройшло досить беземоційно: співак просто скинув документи колишній дружині з короткою припискою. "Я нещодавно нарешті отримав свідоцтво про розлучення. Зробив його... Написав: "Вітаю". Вона сказала: "Я тебе теж". От так ми й поспілкувалися", - розповів Дантес.

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і доньку.

До слова Володимир Дантес, колишній чоловік Наді Дорофєєвої і нинішній бойфренд Даші, розповідав, чому не обзавівся потомством з Додо і не планує дітей з Кацуріною.

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