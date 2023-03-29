"Соромно за таких, як ви": Ксенія Мішина розлютила фоловерів фото з відпочинку

Актриса Ксенія Мішина нарвалася на хейт, завдяки фото зі свого відпочинку.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Українська актриса і зірка першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка буквально днями хвалилася своїм схудненням і відмінною формою, поділилася свіжими фото зі свого відпочинку.

Так, на своїй сторінці в Instagram, вона показала, як в купальнику купається в басейні і відверто насолоджується своєю новою фігурою. "І не важливо, що вони говорять", - написала провокаційне повідомлення Мішина.

Користувачі розлютилися на актрису і стали засуджувати те, що вона хвалиться своїм відпочинком, в той час, як в окопах вмирають українські захисники.

відео дня

"Навіщо злити людей, одні на крутих курортах відпочивають, а інші в окопах таких захищають. Краще б виставили відео де ви ЗСУ пікап подарували, або задонатили, соромно за таких як ви!"- написала одна з користувачок.

Ксенія Мішина / Instagram

"А можна ще штук двадцять таких відео і фото, а то ми вас погано розгледіли з усіх боків? Хоча це дуже добре відкрило вашу сутність...", - обурюється інший фоловер.

"Соромно за українців, які поїхали і зовсім забули, що вдома війна. Я на росіян злюся, що вони роблять вигляд, що це їх не стосується, а у нас своїх таких вистачає", - додає користувач соціальної мережі.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина, яка буквально днями хвалилася своїм схудненням і відмінною формою, виклала кадри нової фотосесії.

Відповідним постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Свій пост актриса супроводила двома емодзі-авокадо і бургери. "Вирішувати вам", - підписала свій пост вона, намагаючись мотивувати своїх підписників займатися і дотримуватися здорового харчування.

Раніше також Мішина зважилася показати результати роботи над собою. "Нарешті настав той день, коли я можу похвалитися своїм результатом", - написала актриса і показала фото в білизні, а також підтягнуте і рельєфне тіло.

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