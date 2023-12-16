Стало відомо від чого помер Меттью Перрі

Аналіз крові Перрі виявив позитивний результат на Кетамін.

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Помер Меттью Перрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/mattyperry4, ua.depositphotos.com

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер в результаті "гострого впливу кетаміну" і подальшого утоплення, як показує звіт про розтин.

За інформацією CNN, у звіті, опублікованому в п'ятницю управлінням судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, показано, що аналіз крові Перрі виявив позитивний результат на Кетамін, який, як відомо, лікує депресію та тривогу.

"При високому рівні кетаміну, виявленому в його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки будуть пов'язані як з надмірною стимуляцією серцево-судинної системи, так і з пригніченням дихання", — йдеться в доповіді. Згідно з повідомленням, смерть була визнана нещасним випадком.

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Відзначимо, Перрі був знайдений плаваючим обличчям вниз в джакузі свого будинку в Малібу 28 жовтня.

54-річний актор був знайдений "без свідомості в окремому джакузі", повідомив тоді CNN представник пожежної служби Лос-Анджелеса.

У звіті про розтин зазначається, що Перрі "отримував інфузійну терапію кетаміном від депресії та тривоги".

У звіті далі пояснюється, що Кетамін використовується в медичних та хірургічних цілях як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик "в основному через його "дисоціативну" природу, що вказує на роз'єднання розуму і тіла. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти".

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі був знайдений мертвий у суботу у ванні-джакузі свого будинку в Лос-Анджелесі, повідомили джерела в правоохоронних органах. Йому було 54.

Раніше також близькі Метью Перрі поділилися спогадами про актора і виголосили зворушливі промови про його яскраве життя і занадто швидку смерть.

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