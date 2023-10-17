Сергій Сивохо помер

17 жовтня, о 05.40 пішов з життя у віці 54 років український телеведучий, колишній учасник КВК і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

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Сергій Сивохо пішов з життя / колаж Главред, фото УНІАН і wiktionary.org

Вранці у вівторок, 17 жовтня, о 5.40 помер український телеведучий, колишній учасник КВК і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль" з посиланням на його пресслужбу.

Також повідомляється, що Сивохо пішов із життя в Німеччині.

Ще в ніч на 17 жовтня російські пропагандисти стверджували, що Сивохо помер - причому нібито в тимчасово окупованому Донецьку.

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Першою про смерть Сивохо повідомила його землячка - член "Спілки письменників "ДНР" і "Громадської палати" країни-агресора РФ Ганна Ревякіна. Це миттєво розтиражували росЗМІ і пропагандистські канали в месенджери Telegram.

Правда, незабаром Ревякіна вже заявила, що Сивохо все-таки живий, але медики "готові відключити його від системи життєзабезпечення" і нібито запропонували родичам попрощатися з шоуменом. У Сивохо нібито на тлі сепсису "розвинулася поліорганна недостатність".

Сергій Сивохо біографія

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю "інженер-металург", а потім там же отримав і другу вищу освіту – "економіст-юрисконсульт". Пізніше закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю "менеджмент організацій".

Став відомий Сивохо завдяки своїй грі у КВН за команду "Дрім-Тім". Потім недовго грав в кіно, в тому числі і в ексцентричній комедії "Імітатор". У 2000-х роках вів програми "Прихована камера" і "як стати зіркою" на каналі "1+1".

З 2011 по 2013 рік був креативним продюсером програми "Велика різниця по-українськи". Пізніше працював продюсером студії "Квартал 95" і тренер однієї з команд в першому сезоні "Лізі сміху".

У 2019 році Сивохо балотувався в народні депутати від Партії "Слуга народу" по округу Донецької області, але не досяг успіху. З 21 жовтня 2019-го по березень 2020 року був позаштатним радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

12 березня 2020 року в Києві відбулася презентація "Національної платформи примирення і єдності", яка обернулася скандалом. Адже Сивохо публічно назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом" - через що у миттю стався конфлікт з ветеранами АТО. Під час виниклої бійки Сивохо впав, одного з ветеранів заарештували. Потім шоумен подав на ветеранів позов до суду.

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Сергій Сивохо зник з медійного простору. Останнє його інтерв'ю з відомими людьми на його Youtube-каналі було опубліковано вісім місяців тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в "потерріані".

До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці розподіляє капелюхи у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.

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