Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

Максим Нікулін потрапив у скандал через співачку Жасмін Страгу.

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Сина Юрія Нікуліна перевіряє Генеральна прокуратура РФ / колаж: Главред, фото: скрін із відео

Син російського актора Юрія Нікуліна - Максим Нікулін, який перебуває на посаді Московського цирку, запросив російську співачку Жасмін Страгу, яка висловлювала свою підтримку ЗСУ, до журі фестивалю "Артист".

Як повідомляють росЗМІ, до Генеральної прокуратури країни-терориста Росії надійшов запит від правозахисного центру "Сорок сороків", щоб перевірити Нікуліна на "спонсорування тероризму".

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Представники центру незадоволені вчинком Нікуліна, і просять не допустити участі Жасмин у фестивалі. Зазначимо, Страгу публічно висловлює свою антиросійську позицію через те, що РФ почала страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, а також закликає допомагати ЗСУ.

Хто такий Максим Нікулін? Максим Нікулін - радянський і російський журналіст і телеведучий, генеральний директор і художній керівник Московського цирку на Цвітному бульварі. Син актора Юрія Нікуліна.

7 січня 2023 року, через вторгнення Росії в Україну, внесений до списку санкцій України, передбачається блокування активів на території країни, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, припинення культурних обмінів і співпраці, позбавлення українських держнагород.

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