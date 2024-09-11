Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

Син російського актора Юрія Нікуліна - Максим Нікулін, який перебуває на посаді Московського цирку, запросив російську співачку Жасмін Страгу, яка висловлювала свою підтримку ЗСУ, до журі фестивалю "Артист".
Як повідомляють росЗМІ, до Генеральної прокуратури країни-терориста Росії надійшов запит від правозахисного центру "Сорок сороків", щоб перевірити Нікуліна на "спонсорування тероризму".
Представники центру незадоволені вчинком Нікуліна, і просять не допустити участі Жасмин у фестивалі. Зазначимо, Страгу публічно висловлює свою антиросійську позицію через те, що РФ почала страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, а також закликає допомагати ЗСУ.
Хто такий Максим Нікулін?
Максим Нікулін - радянський і російський журналіст і телеведучий, генеральний директор і художній керівник Московського цирку на Цвітному бульварі. Син актора Юрія Нікуліна.
7 січня 2023 року, через вторгнення Росії в Україну, внесений до списку санкцій України, передбачається блокування активів на території країни, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, припинення культурних обмінів і співпраці, позбавлення українських держнагород.
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Зазначимо, Олександру Волошину пошкодили машину в Польщі і він вважає, що це через те, що він українець. Також блогер-утікач уже перебрався до Іспанії, де розвиватиме бізнес і "із задоволенням платитиме податки".
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