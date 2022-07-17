"Совок" головного мозку: м'ясиста Наташа Корольова начепила піонерську символіку з власним обличчям

Наташа Корольова зганьбилася інфоциганством / instagram.com/koroleva__star

Співачка українського походження Наташа Корольова відвернулася від України, коли в країні почалася повномасштабна війна, і вирішила залишитися на "насидженому" місці в країні-агресорі.

Але, очевидно, ціна за зраду виявилася вкрай невисока. Концертів у Корольової зараз немає, і вона вирішила зайнятися інфоциганством: за гроші вона пропонує курс під назвою "Стань Корольвою", під час якого артистка буде ділитися своїми секретами краси.

"Не знаєш сам - навчи іншого", - очевидно подумала Корольова, яка довгі роки безуспішно бореться із зайвою вагою. Початок перших продажів своїх диво-курсів вона анонсувала дивним роликом, який виклала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому співачка дефілює в строкатих штанях і футболці з радянською червоною зіркою, на якій, замість профілю Леніна, її власне обличчя.

У коментарях такий хід конем від київської "русалки" визнали натуральним мракобіссям:

"Корольова вже дуже дратує".

"Так погано з грошима?"

"А шо? За пісні не платять? Раніше ж співала"

"Боже, Корольова теж вдарилася в інфоциганство, це вже ганебно, грошей мало чи що".

"Дебілізм у всій красі".

"Дуже треба Тарзанчика забезпечувати))))"

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Раньше Дмитро Гордон жорстко висміяв проросійську співачку Наташу Корольову за безглузде фото в "костюмі Єви", натякнувши на її не дуже високий інтелект.

Також любителька Путіна і 9 травня Українка Наташа Корольова вирішила підзаробити на недавній смерті соліста групи"Ласковый май" Юрія Шатунова. Зокрема, вона звернулася до своїх пыдписників в Instagram, заявивши, що його смерть не була випадковістю.

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