УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Собчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в Україні

25 квітня 2022, 13:29

Судячи з усього, артист не має наміру повертатися в Росію.

false
Собчак розповіла, чим словам правди про війну в Україні закінчаться для Галкіна / скріншот

Журналістка Ксенія Собчак висловилася щодо відео Максима Галкіна, в якому він критикує ракетні обстріли України та режим Путіна.

У себе в Telegram-каналі Собчак вважає, що шоумену вже закритий шлях до Росії.

"Максим Галкін у забороненій нині мережі дуже жорстко висловився про події в Україні і в Одесі зокрема. Кому цікаво, можете подивитися. Судячи із застосування нових законів в Росії, цим він як би спалює мости для можливого повернення", - зазначила Собчак.

Судячи з усього, вона не помиляється, оскільки Галкін вже прямо звинуватив путінський режим у кривавих злочинах в Україні. Його вражає лицемірство, з яким можновладці йдуть на Великдень до церкви, благаючи про мир, і при цьому віддають накази бомбити мирне населення в Україні.

читайте такожЛіза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з РосіїНагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

Читайте також:

viber
Ксенія Собчак Максим Галкин
Реклама
Популярне
Великий прибуток і радісні події: названі знаки, яких в травні чекають кардинальні зміни в життіВеликий прибуток і радісні події: названі знаки, яких в травні чекають кардинальні зміни в житті Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітомНеймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижняУкраїну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижня З 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в УкраїнуЗ 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в Україну "Вдерлися і принизили": Олександра Зарицька розповіла, як стала жертвою рашистів"Вдерлися і принизили": Олександра Зарицька розповіла, як стала жертвою рашистів
Підтримайте Главред

Останні новини

14:49

ЗСУ розбили "вагнерівців" на Донбасі - залишки найманців тікають з передової

14:38

Байден офіційно запропонував призначити нового посла США в Україні: що відомо про кандидатуруВідео

14:19

Заблукали і тепер у землі: бригада ЗСУ розмолотила на попіл велику групу окупантів

14:15

"Ти йдеш на чужу війну": Арбеніна емоційно заспівала про "прокляту Росію"Відео

14:10

Гороскоп на завтра, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мрії

Реклама
14:00

Зелену картку для виїзду за кордон на авто тепер можна оформити повністю онлайн новости компании

13:48

Квіти обожнюють цю підгодівлю: як застосувати прості дріжджі в якості добрива для саду

13:46

Колона танків, шість Гіацинтів і два Гради: бригада Дашкевича знищила багато ворожої технікиВідео

13:29

Собчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в Україні

13:26

Перепочинок для України: чим важливі вибухи в БрянськуПогляд

13:13

"Закінчить свої дні у психлікарні": астролог назвала три варіанти смерті Путіна

13:11

"Що не так з Регіною": Анатоліч присвятив випуск Тодоренко, що досі мовчить

12:53

З кімнатної собачки до бойового пса-сапера: неймовірна історія ПатронаВідео

12:41

"Передати трон Примадонни" - Лободі: як у РФ хотіли зробити артистку номером один

12:26

Донецьк і Луганськ перейдуть під контроль України: Арестович розповів, чим закінчиться війна

12:16

У ЄС немає згоди щодо повного ембарго на російські енергоносії – БоррельВідео

12:05

Гороскоп на сьогодні, 25 квітня 2022: Тільцям - конфлікти, Левам - успіх, Козерогам - важливі звістки

11:59

Замість розлучення - весілля: Роман Сасанчин з дружиною раптово зібралися обвінчатися

11:52

Під Запоріжжям боєць ЗСУ на свій день народження збив "Іглою" відразу три вертольоти окупантів

11:47

Путін досі ще сподівається виграти свою битву за НімеччинуПогляд

Реклама
11:33

"Я стільки трупів не бачив ніколи": російський окупант розповів, як ЗСУ "покришили" їх у ЧорнобаївціФото

11:33

Суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін - Блінкен

11:18

"Це вам за наші сльози!": Гордон назвав версію масштабної пожежі в БрянськуВідео

11:17

На Київстар ТБ відбудеться премʼєра концерту Національної філармонії України

11:09

Київщина отримала першу державну субвенцію на ремонт житла – Тимошенко

10:46

"Як бойовики ІДІЛ": російські окупанти вимагають 5 тисяч євро від матері українського полоненогоВідео

10:35

Окупанти вдарили ракетами по Україні: під обстріл потрапили 4 області та станції УкрзалізниціВідео

10:34

"І ці два виродки говорять про якогось Бога": Панін вражений цинізмом Путіна і патріарха Кирила

10:18

Зафарбували, та вона проявилася: у Полтаві демонтували будівлю, лишивши стіну з іконою Божої МатеріФото

10:01

"Зараз вони виграють битву": у США назвали переможця в російсько-українській війніВідео

09:52

Били кийком у серце та погрожували зґвалтувати: священик з Херсона розповів про тортури окупантів

09:40

Байден сьогодні запропонує призначити нового посла США в Україні – WSJВідео

09:38

Ектор Хіменес-Браво показав палаючий Кремль: "найсолодший сон кожного українця"

09:29

Лобода і Данилко брали готівкою: російський продюсер розповів про "астрономічні" гонорари українців в РФ

09:11

Підсумки двох місяців: чому війна в Україні перетворюється на довгу і виснажливу регіональну війнуПогляд

09:05

РФ намагається дістати з крейсера Москва ракети і секретні документи за допомогою 110-річного судна - ЗМІВідео

08:34

Блінкен і Остін оголосили про виділення $713 млн Україні - підсумки їх зустрічі із ЗеленськимВідео

08:04

ВСУ звільнили 5 населених пунктів на Миколаївщині і знищили більше 70 окупантівВідео

08:02

Повернеться додому як вантаж 200: на Донбасі ліквідовано зрадника України родом із Севастополя

07:33

Чорнобаївка - 17:0: ЗСУ розбили окупантів на ХерсонщиніВідео

Реклама
07:28

День дочки 2022: милі привітання і картинки до свята

07:15

Провал РФ у битві за Донбас близький: Грозєв спрогнозував відступ окупантів

06:34

Вибухи і сильна пожежа на нафтобазі у Брянську: над містом - клуби диму, вогонь не можуть загаситиВідео

06:29

Чому Росію спіткав генералопад у війні з УкраїноюПогляд

04:50

Долар по 35 гривень: з'явився несподіваний післявоєнний валютний прогнозВідео

04:20

Моторошна вода та тварини: лікар розповів, чому ще небезпечно повертатися до Ірпеня

03:40

Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижняВідео

03:08

Адольф і Єва: чому обручка у коханки Путіна Кабаєвої - хороший знак для України

02:37

Військовий експерт розповів, які проблеми у Росії з наступом на ДонбасіВідео

02:07

Тактика шоку і трепету не спрацювала: Арестович пояснив, як Україна вистояла в перші дні війниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти