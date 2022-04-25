Собчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в Україні

Судячи з усього, артист не має наміру повертатися в Росію.
Журналістка Ксенія Собчак висловилася щодо відео Максима Галкіна, в якому він критикує ракетні обстріли України та режим Путіна.
У себе в Telegram-каналі Собчак вважає, що шоумену вже закритий шлях до Росії.
"Максим Галкін у забороненій нині мережі дуже жорстко висловився про події в Україні і в Одесі зокрема. Кому цікаво, можете подивитися. Судячи із застосування нових законів в Росії, цим він як би спалює мости для можливого повернення", - зазначила Собчак.
Судячи з усього, вона не помиляється, оскільки Галкін вже прямо звинуватив путінський режим у кривавих злочинах в Україні. Його вражає лицемірство, з яким можновладці йдуть на Великдень до церкви, благаючи про мир, і при цьому віддають накази бомбити мирне населення в Україні.
читайте такожЛіза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з РосіїНагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.
Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.
Читайте також:
- "Люди переживають": Данилко зізнався, що після початку війни до нього звернулися Вайкуле, Катамадзе і Галкін
- Ургант, Собчак і не тільки: російські зірки раптово захотіли ізраїльське громадянство і виїхати з РФ
- Слово "війна" запікують, як мат: Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії Собчак