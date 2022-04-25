Собчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в Україні

Собчак розповіла, чим словам правди про війну в Україні закінчаться для Галкіна / скріншот

Журналістка Ксенія Собчак висловилася щодо відео Максима Галкіна, в якому він критикує ракетні обстріли України та режим Путіна.

У себе в Telegram-каналі Собчак вважає, що шоумену вже закритий шлях до Росії.

"Максим Галкін у забороненій нині мережі дуже жорстко висловився про події в Україні і в Одесі зокрема. Кому цікаво, можете подивитися. Судячи із застосування нових законів в Росії, цим він як би спалює мости для можливого повернення", - зазначила Собчак.

Судячи з усього, вона не помиляється, оскільки Галкін вже прямо звинуватив путінський режим у кривавих злочинах в Україні. Його вражає лицемірство, з яким можновладці йдуть на Великдень до церкви, благаючи про мир, і при цьому віддають накази бомбити мирне населення в Україні.

читайте такожЛіза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з РосіїНагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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