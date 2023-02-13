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"Спочатку собаки, потім - бомж на смітнику": росЗМІ "умертвили" Олексія Паніна на Мальдівах

13 лютого 2023, 11:27
Жовті видання зі смаком обгризають кісточки нової плітки про смерть Паніна на курорті.
Олексій Панін
Олексій Панін спростував чутки про свою смерть і закликав не вірити російським ЗМІ / t.me/alexeypanin77

Російський актор Олексій Панін став у Росії персоною нон-грата після його публічної демонстрації активної проукраїнської позиції. Артист давно живе в Іспанії, і країну-агресора покинув через небажання мати щось спільне з тими, хто розв'язує війни і схвалює геноцид.

Через це в російських ЗМІ, які при кожному зручному випадку підкреслюють, що їм байдужа доля неповерненців, постійно з'являються новини про плачевну долю Паніна на чужині. Працюють горе-журналісти за накатаною схемою: спочатку приписували артистові тугу за країною на болотах, після цього - хвороби і жебрацьке існування.

Зараз топові пропагандистські канали і зовсім перейшли межу та активно підтримують плітку про смерть Олексія під час відпочинку на Мальдівах, що активно обростає подробицями. Зазвичай до чуток про свою особистість Панін ставиться з іронією, але після такої "чорнухи" мовчати не став.

"Новий треш з рубрики "Життя Олексія Паніна". Спочатку були собаки, потім - бомжу на смітнику, тепер це. Мені пишуть і дзвонять люди з питанням чи живий я. Живий! Всі вистави відбудуться, інтерв'ю не скасовуються, на концерт "Бі-2" в Америку прилечу. Все за планом! Люди! Милі! Російська преса це ДНО! Не вірте жодному слову, все брехня! Згадайте що вони пишуть про Україну. Україна сама себе бомбить у Маріуполі, у Бучі самі себе ґвалтують. Навіть перераховувати всі нісенітниці не буду. Всім добра!" - пише актор на своєму Telegram-каналі.

'Спочатку собаки, потім - бомж на смітнику': росЗМІ 'умертвили' Олексія Паніна на Мальдівах
Олексій Панін спростував чутки про свою смерть і закликав не вірити російським ЗМІ / t.me/alexeypanin77

Нагадаємо, раніше Олексій Панін в інтерв'ю Дмитру Гордону зізнатися - він був упевнений, що РФ не зважиться на війну. А коли російські окупанти вторглися на територію України, до останнього сподівався, що це послужить для росіян сигналом до того, щоб повалити нині діючу владу і припинити військові дії.

Також Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні. В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на питання, як подібне беззаконня можна підтримувати.

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