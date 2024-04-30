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Смішні дівчата: Гордон показав трохи напідпитку Пугачову з Вайкуле

Олена Кюпелі
30 квітня 2024, 23:59
Дмитро Гордон опублікував веселе відео з російськими зірками.
Гордон показав веселих Пугачову і Вайкуле
Гордон показав веселих Пугачову і Вайкуле / Колаж Главред, фото скріншот

Український журналіст Дмитро Гордон поділився архівним відео, де російські артистки Алла Пугачова і Лайма Вайкуле, який однозначно засудили військове вторгнення терористичної Росії в Україну.

На своїй сторінці в Instagram, Дмитро Гордон опублікував, як Пугачова і Вайкуле жартують, а їх знімає Максим Галкін. Вайкуле і Пугачова відверто веселяться і жартують. "Закінчився фестиваль, ми сидимо, обговорюємо артистів, хвалимо", - каже Вайкуле.

Пугачова на цьому моменті весело сміється.

відео дня

Вони також додають, що випили буквально "ось столечко". Загалом, настрій у жінок прекрасний і навіть передається через екран. "Веселі дівчата", - написав Гордон.

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Нагадаємо, раніше Гордон поділився рідкісним архівним кадром, знятим у Києві 1989 року, коли Пугачовій було лише 40, а самому журналісту - 22. На чорно-білому фото співачка позує в стильному образі за останньою модою того часу - темний светр із білим комірцем, кардиган, прикрашений намистинами, укорочені джинси-банани, світлі шкарпетки і темні туфлі-човники на невисоких підборах. Очі артистка приховала за великими сонцезахисними окулярами - цей аксесуар невідривно слідує за нею і сьогодні.

Раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їхнє рішення покинути країну-окупанта.

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