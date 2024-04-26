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Узелков, який сильно схуд, показав, який вигляд має після операції

Олена Кюпелі
26 квітня 2024, 12:45оновлено 26 квітня, 13:28
Український боксер поділився подробицями стану свого здоров'я.
В'ячеслав Узєлков розповів про хворобу
В'ячеслав Узєлков розповів про операцію / Колаж Главред, фото Instagram/uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков, який нещодавно повідомив, що був близький до смерті, показав своє фото після перебування в лікарні та складної операції на серці.

На своїй сторінці в Instagram, Узелков розповів, що в лікарні він провів три тижні і скоро його виписують.

Хто такий В'ячеслав Узелков?

В'ячеслав Узелков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру у 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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"Ось і здаю останній аналіз перед випискою. Минуло три тижні. Перший був постійно під наркозом. Проведено кілька операцій, тиждень у реанімації. Потім палата. І усвідомлення, розуміння і повернення пам'яті - де я", - написав він.

Узелков також подякував своїй "коханій людині". "Дякую коханій людині, яка була поруч. Саме в той час, коли мені була потрібна допомога. Вона мене повернула в цей світ", - написав він.

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Нагадаємо, раніше Узелков розповів, що його проблеми зі здоров'ям залишили його рідних дітей абсолютно байдужими. "Як ви вважаєте, це нормально? Моя колишня так налаштувала дітей, що їм байдуже на все, що зі мною сталося", - написав обурений Узєлков, і опублікував архівне фото із сином і дочкою.

Раніше також Узелков показав фото, як його зустрічали з лікарні - його вірний пес і загадкова супутниця, яку він пообіцяв приховувати від громадськості. Це перший знімок коханої боксера.

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В'ячеслав Узєлков новини шоу бізнесу
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