"Сидять у своїх блогах і...": Полякова відчитала українців через Єфросиніну

Полякова відчитала на українців через Єфросиніну / скріншот

Співачка Оля Полякова заступилася за свою подругу, телеведучу Машу Єфросиніну, яку зацькували за захист російської мови.

У коментарі журналістам шоу ЖВЛ на YouTube зірка емоційно підкреслила, що скандальна фраза про те, що їм зручніше говорити по-російськи, була записана в березні 2022 року, а зараз ситуація докорінно змінилася.

"Що це прилетіло? Передача була записана в березні! Ми давно вже говоримо українською мовою. Накинутися. Сидять в своїх блогах і п*рдят. Ви зробіть хоч щось з того, що зробила Маша. Скільки проектів, скільки грошей було перераховано", - сказала Оля Полякова.

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Співачка підкреслила, що вони з подругою підтримують українізацію і вже в травні цього року почали розмовляти виключно українською мовою.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

Також ми писали, що український телеведучий Олександр Педан звернувся до ведучої Маші Єфросиніної та співачки Ольги Полякової, яким "складно вивчити рідну українську мову".

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