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Шопінг за $1 мільйон: пропагандисти зганьбилися фейком про Олену Зеленську

Анна Підгорна
5 жовтня 2023, 21:21 оновлено 5 жовтня, 21:22
Історія з закрученим сюжетом включала в себе прикраси від Cartier, фурію-першу леді і нещасну дівчину, яка потрапила під її гарячу руку.
Олена Зеленська
Олена Зеленська стала жертвою фейку про покупку прикрас на 1 млн доларів / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська нерідко стає жертвою фейків, які поширює пропагандистська машина країни-окупанта. Зараз по мережі стрімко поширюється історія, сюжету якої позаздрили б голлівудські режисери.

Так в Instagram, на сторінці, яка була заснована в серпні 2023 року, а зараз - пустує, з'явилася сторіс, на якій молода дівчина Джанет з африканської республіки Бенін розповіла, що втратила роботу в модному бутіку Cartier в Нью-Йорку через Олену Зеленську.

"Жертва" зазначила, що під час приїзду президента України в США перша леді відвідала бутік, де Джанет працювала всього два тижні. Вона з усіх сил намагалася добре обслужити Олену Зеленську, яка нібито зайшла до неї в салон, але перша леді була в поганому настрої, була грубою, а потім і зовсім покликала менеджера, який згодом звільнив Джанет.

відео дня

Слізливу історію Джанет вирішила підкріпити чеком на ім'я Олени Зеленської, в якому видно, що та придбала прикрас на суму понад 1 мільйон доларів. Безумовно, таке марнотратство не могла пройти повз жовту пресу країни на болотах, яка тепер з особливим задоволенням смакує обставини маленької особистої трагедії Джанет.

Втім, у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації вже провели розслідування і довели, що історія бідної дівчини - не більше, ніж вигадка.

"На "чеку" вказана дата 22 вересня 2023 року, в той час як 22.09.2023 Перша леді разом з Володимиром Зеленським перебували з офіційним візитом у Канаді, що фізично унеможливлює перебування О. Зеленської в час, вказаний на фейкових чеках, у зазначених ювелірних магазинах Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.

фейк про Олену Зеленську
Олена Зеленська стала жертвою фейку про покупку прикрас на 1 млн доларів / instagram.com/gorgeous.bb.jeanette

Раніше Олена Зеленська вразила стильним чином - перша леді України знялася для популярного іспанського видання в незвичайному аутфіті, який підкреслив її жіночність.

Також стиліст першої леді, засновниця українського бренду Gunia Project Наталія Каменська, розповіла, в якому вбранні Олена Зеленська зустріне перемогу над країною-агресором.

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