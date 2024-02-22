Шили під обстрілами: українка показала "живий" костюм на "Міс Світу 2024"

"Міс Україна 2023" Софія Шамія презентувала унікальний костюм для конкурсу "Міс Світу 2024".

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"Міс Україна 2023" представила костюм на конкурс / колаж: Главред, фото: instagram.com/sfshamie

19-річна переможниця конкурсу "Міс Україна 2023" Софія Шамія вперше показала вбрання, в якому представлятиме Україну на конкурсі в Індії. Костюму дали назву The forest song ("Лісова пісня"), він створений за мотивами твору Лесі Українки "Мавка".

Костюм зшитий Харківським брендом MYVO, дизайнером виступила Анна Чирва. Відомо, що вбрання виготовляли 2 місяці під обстрілами терористичної РФ.

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На офіційній сторінці в Instagram представники оргкомітету Miss Ukraine розповіли всі деталі:

"Майстерня, в якій народжувався костюм, неодноразово отримувала пошкодження. Але, незважаючи на спроби ворога нас зламати, наші дизайнери в черговий раз довели, що українці – непереможні".

Костюм пошитий глибокого зеленого кольору з величезною золотою квіткою папороті ззаду сукні. Тканина повторює форму листя і створює "живий" ефект. Волосся Софії буде прикрашати вінок в жовто-золотих тонах.

"Мавка в "Лісовій пісні" уособлює безсмертну силу природи – джерело вічного життя. Головна героїня є втіленням краси, таємничості лісових стежок, чарівної загадковості і бажаної свободи. Земля розквітає і зеленіє під кожним її кроком. На руках браслетами обвиваються золоті життєдайні квіти: розповідають їй все, що відчуває ліс, розпускаються і ховаються в листі. Героїня відображає доброту, волелюбність і глибину людської душі нашого народу. Вона є чином гармонійного поєднання людини з природою, символом турботи про навколишнє середовище та її захисту", – зазначили представники оргкомітету Miss Ukraine.

Цією сукнею представники оргкомітету Miss Ukraine вирішили звернути увагу всього світу на екологічну катастрофу в Україні:

"Сьогодні українська природа є мовчазною жертвою війни. Спалені промислові об'єкти і ліси, отруєне повітря і водні ресурси, забруднені мінами і снарядами грунти, масова загибель тварин і рослин", – прокоментували на сторінці "Міс Україна" в Instagram.

Нагадаємо, минулого року представниця України на конкурсі Міс Всесвіт-2023 Ангеліна Усанова не увійшла до топ-20 змагання.

Додамо, Міс Україна-Всесвіт 2021 Анна Неплях відсвяткувала Новий Рік на одному з найбільш дорогих гірськолижних курортів - Куршевелі.

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